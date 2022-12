Rod Stewart über die Wechseljahre seiner Frau: „Es war beängstigend“

Rod Stewart hat verraten, dass Penny Lancaster die erste Frau an seiner Seite sei, die in die Wechseljahre kommt, während sie noch mit ihm verheiratet ist. Der 77-Jährige heiratete Lancaster, die als Model und Fernsehmoderatorin tätig ist, 2007, nachdem seine vorherigen Ehen (1979 bis 1984 mit Alana Hamilton und 1990 bis 2006 mit Rachel Hunter) gescheitert sind.

Stewart, der Pennys Kampagne „Let’s #ChatMenopause“ unterstützt, um das Bewusstsein für Wechseljahrsbeschwerden zu schärfen, ermutigt auch andere Männer, ihren Partnerinnen zu helfen, diese hormonellen Veränderungen durchzumachen.

Stewart: „Männer müssen das verstehen und nicht nur abends in eine Kneipe gehen“

In einem Interview mit „Reader’s Digest“ sagte Rod: „Ich hatte sie [die Wechseljahre] vorher noch nie erlebt, weil meine Ehen nicht so lange gehalten haben. Penny war also die Erste.“ Er erinnerte sich daran, wie die 51-Jährige in „blendende Wutanfälle“ geraten sei, während sie mit ihren Symptomen kämpfte. „Eines Abends warf sie mit Gegenständen, woraufhin ich und die Jungs sie umarmten – und seitdem arbeitet sie daran, die Leute wissen zu lassen, was es ist“, verriet er. „Männer müssen das verstehen und nicht nur abends in eine Kneipe gehen.“

Während eines Auftritts bei „Loose Women“ im letzten Jahr erzählte Rod, wie er Pennys Wechseljahrsbeschwerden als „beängstigend“ empfand, was ihn dazu veranlasste, alles über diese Krankheit zu recherchieren. „Ich habe so viel über die Wechseljahre gegoogelt, als sie sie durchmachte, meine Frau war in einer prekären Situation. Ich musste einfach zuhören und lernen und mich darauf vorbereiten, dass Töpfe durch die Küche geworfen werden“, erklärte er. „Es war beängstigend, es war nicht die Person, die ich geheiratet habe, sie hat mir alles unter Tränen erklärt und wir haben darüber gesprochen.“ Ob er mit dieser Art von Schilderungen seiner Intention, die Wechseljahre zu enttabuisieren und auch für Nicht-Betroffene zugänglich zu machen, gerecht wird, bleibt unklar.

Der Musiker befindet sich im Dezember auf UK-Tour, kommendes Jahr wird er Shows in Nord- und Südamerika, Australien und Neuseeland absolvieren.

Mit „The Tears Of Hercules“ (2021) hat Stewart sein 31. Studioalbum veröffentlicht: