Exklusiv: Roger Daltrey kündigt Tour an – möglicherweise seine letzte

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Knapp ein Jahr nachdem The Who ihre nordamerikanische Farewell Tour beendet haben, bricht Frontmann Roger Daltrey zu einer Solo-Tournee auf – mit mehr Terminen, als er zuletzt mit der Band gespielt hat. Die Konzertreihe, die im August in Arizona startet, trägt den Namen „A Great Night Out“.

„Na ja, noch einer für die Straße“, sagt Daltrey im Gespräch mit ROLLING STONE. „Nach der letzten US-Tour der Who wird es Zeit, dass ich als Solokünstler möglicherweise dasselbe tue. Nach 17 Jahren Solo-Touren mit wechselnden Musikern wird ein ruhigeres Leben immer verlockender – mal sehen.“

„Mit meiner aktuellen Besetzung aus neun Musikern habe ich jetzt die Möglichkeit, euer wunderschönes Land zu sehen und die Gastfreundschaft zu genießen, die ihr mir so viele Jahre lang entgegengebracht habt“, fährt er fort. „Ich werde ohne Backing Tracks spielen und immer nach neuen Klangwelten suchen, um die Songs zu präsentieren. Das macht riesigen Spaß und gibt mir die Chance, einen großartigen Abend zu erleben.“

Tickets und VIP-Pakete

Tickets für die Tour gehen am Freitag um 10 Uhr Ortszeit über Ticketmaster in den allgemeinen Verkauf. Presales – darunter einer mit dem Passwort GREATNIGHT – starten bereits am Mittwoch zur gleichen Uhrzeit, lokale Vorverkäufe folgen am Donnerstag. Daltrey bietet außerdem VIP-Erlebnispakete an.

Das Repertoire der Tour umfasst Songs aus seiner Solokarriere, Cover-Stücke und Raritäten aus dem Who-Katalog. 2024 schöpfte Daltrey aus seinen Alben „McVicar“ (1980), „Under a Raging Moon“ (1985) und „Rocks in the Head“ (1992). Dazu spielte er einige Songs seines bislang letzten Albums „As Long as I Have You“ (2018), einer Sammlung überwiegend gecoverteter Stücke einschließlich des Titelstücks. Aus dem Who-Katalog standen neben großen Hits wie „Baba O’Riley“ und „Who Are You“ auch Tiefenschnitte wie „Love Ain’t for Keeping“ aus „Who’s Next“ und „Another Tricky Day“ aus „Face Dances“ auf dem Programm.

Viele der Musiker, die Daltrey auf dieser Tournee begleiten, sind Who-Fans bereits vertraut, da sie auch zur Tourband der Band auf der Abschiedstour gehörten. Darunter sind Gitarrist Simon Townshend (Petes Bruder), Bassist John Hogg (der bei den Who auch sang und Percussion spielte) und Schlagzeuger Scott Devours sowie Perkussionistin Jody Linscott. Ergänzt wird die Besetzung durch Gitarrist Doug Boyle, Mandolinist Billy Nicholls, Violinistin Katie Jacoby, Harmonikaspieler Steve Weston und Keyboarder/Akkordeonist Geraint Watkins. Wer Daltrey bereits auf seiner Semi-Acoustic Tour 2024 erlebt hat, trifft auf exakt dieselbe Crew.

Erstmals als Sir Roger unterwegs

Die Tournee ist Daltreys erste US-Tour, seit er im vergangenen Dezember zum Ritter geschlagen wurde und seither den Titel Sir Roger Daltrey trägt. Prinz William vollzog die Zeremonie in Anerkennung von Daltreys Engagement für den Teenage Cancer Trust und seinen Beitrag zur Kunst. „Es ist eine wundervolle Auszeichnung für mich und ganz besonders für den Teenage Cancer Trust“, sagte er damals. „Ich nehme diese Ehrung nicht nur für mich selbst entgegen, sondern stellvertretend für all die unbesungenen Helden, die ihre Energie dafür eingesetzt haben, den Teenage Cancer Trust zu dem Erfolg zu machen, der er heute ist.“

Roger Daltrey – Tourtermine: