Im österreichischen Ebreichsdorf versammelten sich am 5. Juli 2024 laut Schätzungen bis zu 60.000 HipHop-Fans, um den ersten Tag des Rolling Loud Europe Festivals zu begehen. Von Nicki Minaj über Shirin David bis Ski Mask The Slump God gab es jede Menge musikalischer Highlights. Hier gibt es einen Fotorückblick in Bildern.

