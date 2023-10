ROLLING STONE Beach 2023: Finales Line-up und Timetable stehen fest: mit Tocotronic und Thees Uhlmann

ROLLING STONE Beach gibt das finales Line-up für 2023 sowie den Timetable samt Rahmenprogramm bekannt. Das Indoor-Festival im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand geht am 10. und 11. November 2023 in seine 14. Ausgabe.

Nachdem im August bereits die erste Bandwelle rausging, verkünden ROLLING STONE und Veranstalter FKP Scorpio nun mit Tocotronic und Thees Uhlmann nicht nur zwei hochgeschätzte Indie-Acts, sondern komplettiert das Line-up mit Thee Sacred Souls, Jerry Leger & The Situation und L.A. Edwards.

Mit Veröffentlichung des Timetables haben die Festivalbesucherinnen und -besucher dazu die Möglichkeit, sich ihr Wochenende zusammenzustellen. Besondere Momente versprechen das Strandkonzert mit Tom Liwa und das Wohnzimmerkonzert mit Jerry Leger solo. Vor und nach den musikalischen Acts lesen Autorinnen und Autoren aus ihren Werken: ROLLING-STONE-Redakteurin Birgit Fuß präsentiert ihr Buch „R.E.M. – Life and how to live it“ und beleuchtet die Historie der Band. Jens Balzer nimmt sein Publikum mit „No Limit – Die Neunziger, das Jahrzehnt der Freiheit“ mit auf eine Zeitreise.

Traditionell findet die ROLLING-STONE-Talkrunde statt, mit FKP Scorpio-Chefbooker Stephan Thanscheidt und der Redaktion des Musikmagazins . Das beliebte Pop-Quiz, Plattenbörse, Siebdruck-Stände sowie die After-Show-Partys Freitagnacht mit Dagny Danger & Flippo Fox sowie Samstagnacht mit Revolver Club runden das Rahmenprogramm ab.

Den kompletten Programmplan, Tickets und sämtliche Infos zum Festival gibt es unter: rollingstone-beach.de.

Mit der Veröffentlichung des Timetables geht heute ein limitiertes Kontingent an Tagespässen in den Verkauf. Außerdem ist noch ein kleines Kontingent an Unterkünften verfügbar. Wer sich das Festival nicht entgehen lassen möchte, kann sich unter der Buchungs-Hotline 01806 853 953 (0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) oder online noch eine Eintrittskarte sichern.

Alle bestätigten Bands im Überblick:

Freitag:

DINOSAUR JR. | TOCOTRONIC

LEE FIELDS | THE LATHUMS | FEHLFARBEN

GOOSE | DIE NERVEN | TRISTAN BRUSCH

COACH PARTY | GIRL SCOUT | BEEN STELLAR

EWAN MAINWOOD | GIRL AND GIRL

Samstag:

THE NOTWIST | THEES UHLMANN

BOB MOULD | ANDY FRASCO AND THE U.N.

THEE SACRED SOULS | CHARLOTTE BRANDI

JERRY LEGER & THE SITUATION | SHRED KELLY

WILL BUTLER & SISTER SQUARES | PILLOW QUEENS

STEPH STRINGS | IDA MAE | MEDIUM BUILD

L.A. EDWADS | EAGLE AND THE MEN

Mit Lesungen von:

BIRGIT FUß | JENS BALZER

ROLLING STONE Beach ist eine Veranstaltung von FKP Scorpio Konzertproduktionen in Kooperation mit ROLLING STONE.