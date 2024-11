ROLLING STONE Beach 2025: Der Vorverkauf hat begonnen

Kaum ist der ROLLING STONE BEACH 2024 Geschichte, gibt es bereits großartige News für 2025. Auch nächstes Jahr sehen wir uns wieder – natürlich am Weissenhäuser Strand. Auch das Datum steht bereits fest; Am 21. und 22. November 2024 geht der ROLLING STONE Beach in die nächste Runde.

Der Vorverkauf für 2025 hat bereits begonnen.

Rolling Stone Beach: Hier gibt es bereits Tickets für 2025

Klickt hier, um euch Festivalpässe mit Unterkunft zu sichern.

Unter diesem Link findet ihr Festivalpässe ohne Unterkunft.

Infos zum Festivalpass

Der Festivalpass bietet euch Zugang zum gesamten Festivalwochenende und zum Veranstaltungsgelände. Mit eurem Festivalbändchen könnt ihr das Gelände während der Veranstaltungszeiten beliebig betreten und verlassen. Bitte beachten: Die Übernachtung in einer Unterkunft ist nicht im Ticketpreis enthalten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Content Feeds Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

VIP-Angebot

Noch exklusiver geht es mit dem VIP-Angebot. VIP-Gäste profitiert ihr von exklusiven Vorteilen:

Freier Zugang zur VIP-Tribüne im Zelt mit erstklassiger Sicht auf die Bühne

Kostenlose Getränke (Sekt, Bier, Wein und Softdrinks) auf der VIP-Tribüne

VIP-Check-in-Service für einen reibungslosen Start

Persönliches Begrüßungsgeschenk

Servicehotline

Für Fragen oder weitere Informationen steht euch unser Team unter der Hotline +49 (0) 1806 853 953 zur Verfügung (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf).

Übernachtung

Ob Apartments, Bungalows oder Hotelzimmer – ihr habt die Wahl! Egal, ob ihr zu zweit oder in einer größeren Gruppe anreist, die Unterkünfte am Weißenhäuser Strand bieten für jeden die passende Option. Genießt den vollen Komfort und eine gemütliche Unterkunft während des Festivals.

Line-up

Das Line-up für 2025 wird noch bekanntgegeben.