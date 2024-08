ROLLING STONE Beach 2024: Finale Bandwelle mit Kettcar

Kettcar und 15 andere Bands und Musiker:innen sind die letzten Neuzugänge für das Aufgebot des 15. ROLLING STONE Beach am 15. und 16. November 2024 im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand.

Neben den hochkarätigen Namen, die bereits vor einiger Zeit verkündet wurden, darunter Bright Eyes, Jake Bugg, John GRant, Kevin Morby, Mercury Rev, Ilgen-Nur und Husten gibt es zur Jubiläumsausgabe unseres Festivals weitere Redaktionsfavoriten und Vertreter der neuen Generation Indie-Rock zu hören.

Mehr zum Thema Hier gibt es viele Sommer-Festivals im Livestream zu sehen

Gleich am Freitag sind Kettcar als Headliner mit dabei. Diese Band muss man eigentlich nicht mehr vorstellen. Als im April „Gute Laune ungerecht verteilt“ erschien, schrieb der ROLLING STONE: „Es wird in diesem Jahr vielleicht kein anderes Album geben, das so berührend und gleichzeitig kraftvoll zusammenfasst, vor welche Herausforderungen uns die Welt mit all ihren Widersprüchlichkeiten gerade stellt und wie wir sie vielleicht aushalten können.“ Und im Herbst stimmt das immer noch.

Am Samstag ist mit William Fitzsimmons ein Liebling unserer Redaktion dabei. So zärtlich wie der Mann aus Pittsburgh, Pennsylvania können nur wenige Songschreiber im Fach Folk-Pop singen, ohne in die Kitschfalle zu tappen. Ebenfalls am Samstag am Start ist mit seinem Solo-Werk Evan Dando. Mit The Lemonheads hat der Songwriter die bis heute überzeugendste Mischung aus Power-Pop und Punk geschaffen. Viele Bands der 90er-Jahre sind ohne seinen Einfluss schwer vorstellbar. Romantisch und im rauen Dream-Pop-Gewand kommt hingegen der Sound von King Hannah daher. Das Liverpooler Duo beehrt den ROLLING STONE Beach 2024 am Samstag zum ersten Mal.

Ein weiterer Höhepunkt am Freitag dürfte Cursive mit ihrer Mischung aus Indie-Rock und Post-Hardcore sein. Sie kommen aus der selben Stadt wie die Bright Eyes, machen ebenfalls seit 29 Jahren Musik – und bringen ein neues Album mit, auf dem sie klingen, als hätten sie sich selbst gerade aus der Frischhaltefolie rausgewickelt.

Eine der aufregendsten Shows dürfte sicherlich Swim School, ebenfalls am Freitag, hinlegen. Das schottische Trio wurde von der britischen Musikpresse mit einigen Vorschusslorbeeren bedacht. Und das völlig zurecht. Denn die seit 2021 veröffentlichten Singles, EPs und Mixtapes zeigen ein Spektrum, das sich in keine Schublade stecken lässt: von mitreißendem Bedroom-Pop à la Taylor Swift in Songs wie „Kill You“ bis zum Post-Punk von „Delirious“, das hält, was sein Titel verspricht.

Weitere Neuzugänge für ROLLING STONE BEACH sind Big Special, Palila, Floodlights, GlassEar, Pom Pom Squad, Laura Lee & The Jettes, Egyptian Blue, Cameron Hayes, Friko und Wayne Graham.

ROLLING STONE Beach: Line-Up und Tage auf einen Blick

Ab sofort sind auch Tagestickets für das Festival erhältlich. Alle Tickets gibt es online HIER zu kaufen sowie unter der Buchungs-Hotline 01806 853 953 (0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf). Für das Rahmenprogramm werden weitere Details in den nächsten Wochen bekanntgegeben.