Es gibt die ersten Bestätigungen für die Jubiläumsausgabe des ROLLING STONE Beach veröffentlicht. Mit dabei sind zwölf Namen, die beim Festival am 15. und 16. November 2024 mit dabei sein werden. Der Beach, vormals noch Weekender, wird in diesem Jahr zum mittlerweile 15. Mal am Weissenhäuser Strand stattfinden.

Mehr zum Thema ROLLING STONE im April 2024 – Titelthema: Johnny Cash

Als Headliner ist ein absoluter Redaktionsliebling dabei: Bright Eyes. Damit sind Conor Oberst und seine Band zum ersten Mal beim ROLLING STONE Beach dabei.

Für Liebhaber großer Songwriter-Kunst aus Großbritannien ist Jake Bugg am Start. John Grant hat schon einmal beim Wohlfühlfestival an der Ostsee viele neue Fans gewonnen. Nun kehrt er mit neuem Album zurück.

Für deftigen Americana-Sound sorgen Jason Isbell and the 400 Unit. Bei Kevin Morby gibt es hingegen eine überraschende Mischung aus Country-Rock, Folk, Soul und Blues.

Mercury Rev und Husten beim ROLLING STONE Beach

Weitere Bands und Musiker*innen, die beim ROLLING STONE Beach im November dabei sind: Mercury Rev, Levellers, My Ugly Clementine, Husten (das Nebenprojekt von Gisbert zu Knyphausen, Moses Schneider und Tobias Friedrich), The Felice Brothers, Ilgen-Nur und 86TVs.

Weitere Acts werden in den nächsten Monaten bekanntgegeben. Tickets für das Festival am 15. und 16. November 2024 gibt es HIER sowie unter der Buchungs-Hotline 01806 853 953 (0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf).