„Till Fest“: Till Lindemann lädt spektakulären Metal-Headliner ein

Spektakulärer Coup für das „Till Fest“: Ministry werden als Headliner neben Till Lindemann auf seinem ersten eigenen Open-Air-Event am 03. und 04. Juli 2026 am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig auftreten.

Die Band um Sänger Al Jourgensen wird an beiden Tagen des „Till Fests“ mit jeweils unterschiedlichen Sets spielen und dabei auch ihr aktuelles, inzwischen bereits sechzehntes Album „Hopiumforthemasses“ live aufführen.

Wer Ministry im kommenden Jahr überhaupt live erleben will, hat nur dort die Chance dazu, denn die mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnete Gruppe hat keine anderen Gis in Europa in den Kalender eingetragen.

„Till Fest“ – Line Up: Weitere Bands folgen

Ministry werden nicht die letzten Musiker sein, die für das „Till Fest“ angekündigt werden. Weitere Acts kommen noch. Das Festival steht vor allem auch für Lindemann unter dem Motto „One Festival. Two Shows. Two Worlds“. Festivaltickets und Tageskarten gibt es HIER.

Zuletzt wurde bekannt, dass Till Lindemann mit seiner Solo-Tour in Europa 450.000 Zuschauer fand. Wir fragen uns deshalb auch: Hat der Sänger seine Band Rammstein (live) eigentlich noch nötig? Vor einigen Wochen erschien zudem eine Sonderedition seines Solo-Albums „Zunge“.