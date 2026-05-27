ROLLING STONE Beach 2026: Erste Bandwelle – mit The Notwist

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Am 13. und 14. November 2026 ist es wieder soweit. Dann findet im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand die neuste Ausgabe des ROLLING STONE BEACH statt.

Nun wurde für unser Wohlfühlfestival an der Ostsee auch die erste Bandwelle bekanntgegeben, angeführt vom diesjährigen Headliner The Notwist. Als einer der international einflussreichsten deutschen Acts zwischen Post-Rock und experimenteller Popmusik verbindet die Band seit den späten 80ern Indie-Rock mit Electronica, Jazz- und Ambient-Einflüssen zu einem unverwechselbaren, atmosphärischen Sound.

Ein weiteres Highlight sind in diesem Jahr The Wallflowers, die gleich zwei Sets spielen. Im Set „Tom Petty and The Heartbreakers” widmet sich die Band dem zeitlosen Heartland-Rock mit klaren Gitarren, eingängigen Melodien und einer warmen, erzählerischen Note. Im zweiten Set „Bringing Down The House” gibt es Alternative Rock, geprägt von rauer Energie, tiefgründigen Lyrics und dynamischem Songwriting.

Beim ROLLING STONE Beach dabei: Tortoise und International Music

Hymnischen Indie-Rock gibt es von Razorlight, Moneybrother bringt hingegen Soul, Punk-Attitüde und hymnischen Rock’n’Roll mit. Ash balancieren zwischen Power-Pop und Britrock und Tortoise präsentieren ihren wegbereitenden experimentellen Post-Rock-Instrumentalsound.

Oh My God! It’s The Church inszenieren dagegen eine eigenwillige Mischung aus Konzert, Cabaret und Rock’n’Roll-Gospel-Show. Wer raue Indie-Energie mit deutschen Texten will, ist bei Herrenmagazin an der richtigen Adresse. Ergänzt wird dies von International Music mit Gitarrenrock zwischen Melancholie, Krautrock und Lo-Fi-Ästhetik.

Für besondere Stimmung und überraschende Momente dürften Die Heiterkeit und The Haunted Youth sorgen – die einen mit ihrem reduzierten Indie-Pop, die anderen mit einem „80er-Jahre-Coming-of-Age-Punkrockfilm“. Ebenfalls mit beim ROLLING STONE Beach dabei: Personal Trainer, Really Good Time und Marathon.

Wie immer verspricht das Festival mit seiner Mischung aus alten und neuen Helden ein intensives Musikerlebnis direkt an der Ostsee mit komfortablen Unterkünften in Hotel, Bungalow oder Appartment. Weitere Infos und Tickets gibt es HIER.

Ein zweiter Headliner, weitere Acts sowie das Rahmenprogramm werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.