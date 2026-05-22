Wüstensand im Club: The Howlers auf Deutschland-Tour 2026

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The Howlers gehören zu jenen Bands, die auf der Bühne mehr als nur Musik spielen. Die britische Fachpresse nennt ihren Sound „Filmic Desert Rock“. Warum? Die Londoner kombinieren die staubige Weite kalifornischer Einöden mit dem Punch modernen Indie-Rocks.

Inzwischen hat das Trio mit „Heavy“ bereits das zweite Album angekündigt (erscheint am 09. Oktober 2026). Direkt im Anschluss präsentieren The Howlers ihre düster-treibenden neuen Songs auch auf Europa-Tour und spielen dafür auch vier Konzerte in Deutschland.

Dass dieses zweite Platte überhaupt existiert, grenzt allerdings an ein kleines Wunder. Nach dem von persönlichen Schicksalsschlägen geprägten Debüt „What You’ve Got To Lose To Win It All“ stand das Band-Projekt Ende 2024 bereits kurz vor dem Kollaps. Frontmann Adam Young erfand die Formation damals gemeinsam mit Bassist Guus Ter Braak und Schlagzeuger Tom Triggs noch einmal neu.

„Heavy“ entstand folgerichtig aus einer völlig veränderten Gruppendynamik. Während das Erstlingswerk vom Verlust handelte, blicken die neuen Stücke direkt in den Abgrund schlafloser Nächte. Einen Vorgeschmack für dieses dunkle Gemisch liefern die Vorabsingles „Nightcrawling“, eine klassische Wiedergeburtshymne, und das mit starken Fuzz-Gitarren feuernde „Viper“.

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Bei ihren Live-Auftritten entfalten die cineastischen Songstrukturen der Songs von The Howlers eine rohe, fast physische Dringlichkeit. Im November gibt es den staubtrockenen, eleganten Swagger der Band dann in Köln, München, Hamburg und Berlin zu erleben. Tickets sind im Vorverkauf über das Ticketportal Reservix erhältlich.

The Howlers live 2026 – Termine