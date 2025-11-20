ROLLING STONE im Dezember – Titelthema: Pink Floyd

Frank Black im Interview über das beste Album des Jahres 1994

So führte Bob Dylan die Beatles an Marihuana heran

Im Dezember wird der 50. Geburtstag von „Wish You Were Here“ mit einer Jubiläumsbox gewürdigt. Sie zeigt, wie Pink Floyd am Ruhm fast zerbrachen und durch die Trauer über den Verfall von Syd Barrett noch einmal zusammenfanden.

JACK ANTONOFF & HAYLEY WILLIAMS

Zwei Mega-Talente über ihre Freundschaft, die Freuden (und Dramen) des Bandlebens und das, was sie geprägt hat

Von Britanny Spanos

GRACIE ABRAMS & CYNDI LAUPER

Die 80er-Jahre-Ikone und der Gen-Z-Star über Kindheitserinnerungen, die Strapazen des Tourlebens und kreative Hilfsmittel

Von Angie Martoccio

LUCY DACUS & JANELLE MONÁE

Zwei Visionärinnen über Geschlechterrollen, Glauben, Futurismus und warum manche Platten sich wie Filme anfühlen

Von Gerrick Kennedy

BLACK THOUGHT & REDMAN

Der The-Roots-MC und der Rapper aus New Jersey über Verluste, Lektionen fürs Leben und die Kunst des Lyrikschreibens

Von Simon Vozick-Levinson

ALLI NEUMANN & DRANGSAL

Alli Neumann und Max Gruber, Kopf von Drangsal, über die Themen ihrer Generation, Freiheit und Auftragsarbeiten – und die richtige Studiotechnik. Ralf Niemczyk traf die beiden Millennials in Neukölln.

AUSTRA

Liebeskummer lohnt sich: Mit dem neuen Album von Austra hat die kanadische Electro-Pop-Songwriterin Katie Austra Stelmanis eine schmerzhafte Trennung verarbeitet.

Von Jenni Zylka

HEIDI REICHINNEK

Ein Interview mit Heidi Reichinnek, der politischen Aufsteigerin des Jahres. Aber wer ist sie eigentlich: Popstar? Umstürzlerin? Patriotin?

Von Peter Unfried

The Mix

Die Singer-Songwriterin Sophie Morgan alias Luvcat schwankt gern zwischen Licht und Dunkel, während die moderierende Sängerin Ina Müller eindeutig für Lebensfreude steht – und dafür braucht sie weder Mann noch Kinder.

Außerdem im Mix: Rufus Wainwright, The Mountain Goats, Warren Ellis, The Beatles, Midlake und einige(s) mehr.

Reviews

Zum Jahresende kommt noch mal einiges: Birgit Fuß hat sich die neuen Zaubersongs von Florence + The Machine angehört, während Jörg Feyer sich dem Werk von Chuck Prophet widmet. Und bei den Reissues geht es Maik Brüggemeyer natürlich um Bob Dylan.

Playlist: New Noises im Dezember

Naked Lunch melden sich eindrucksvoll zurück, The Mountain Goats und The Dears werden immer besser – und Rufus Wainwright huldigt Kurt Weill in fast schon weihnachtlichem Ambiente

1. NAKED LUNCH „BLACKBIRD“

Nach zwölf Jahren Albumpause begeistern die Österreicher um Mastermind Oliver Welter mit überbordendem Avant-Pop zwischen Licht und Schatten.

2. THE MOUNTAIN GOATS „COLD AT NIGHT“

John Darnielle hat mal wieder ein Konzeptalbum aufgenommen, diesmal in Form eines Musicals über eine Gruppe Schiffbrüchiger. Die IndieRocksongs seiner Band funktionieren auch ohne jedes Konzept.

3. AVTT/PTTN „DARK NIGHT OF MY SOUL“

Die Kooperation von The Avett Brothers und Faith-No-More-Sänger Mike Patton gehört zu den schönsten Überraschungen des Musikjahres 2025 – und zu den Highlights im Bereich Americana.

4. THE SAXOPHONES „WAYWARD MEN“

Ein an Tindersticks und Lambchop gemahnendes, zwischen Folk, Krautrock und Soul flirrendes Kleinod vom neuen Album des US-Ehepaars Alexi Erenkov und Alison Alderdice.

5. NUSANTARA BEAT „TAMAT“

Das niederländische Sextett mischt die Popmusik Indonesiens (ein Bandmitglied stammt aus der Provinz Westjava) mit psychedlischen Folk- und Surf-Rock-Einflüssen zu einem großen Retro-Spaß.

6. THE DEARS „DOOM PAYS“

Ein kleines Meisterstück vom neuen Album der kanadischen Band um Sänger und Songschreiber Murray Lightburn, obwohl (oder gerade weil) The Dears hier wunderbar schamlos Roxy Musics „Virginia Plain“ zitieren.

7. RUFUS WAINWRIGHT AND THE PACIFIC JAZZ ORCHESTRA „MACK THE KNIFE“

Mit Witz und schelmenhafter Eleganz flaniert Wainwright durch das berühmteste Stück von Kurt Weill. Der Komponist und sein nordamerikanischer Verehrer matchen auch auf Albumlänge ziemlich gut.