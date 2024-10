Sharon Van Etten & The Attachment Theory 2025 in Berlin

Sharon Van Etten kommt am 04. März 2025 nach Berlin. Als Sharon Van Etten & The Attachment Theory treten die US-Amerikanerin und Jorge Balbi (Schlagzeug), Devra Hoff (Bass, Gesang) sowie Teeny Lieberson (Synthesizer, Klavier, Gitarre, Gesang) im Astra Kulturhaus auf.

Vorverkaufstickets für das Konzert könnt ihr demnächst hier bekommen.<

Gleichzeitig hat die Band ihr gleichnamiges Debütalbum für den 07. Februar 2025 angekündigt, auf dem zehn Songs zu finden sein werden.

Das ist die Tracklist von „Sharon Van Etten & the Attachment Theory“:

1. “Live Forever”

2. “Afterlife”

3. “Idiot Box”

4. “Trouble”

5. “Indio”

6. “I Can’t Imagine (Why You Feel This Way)”

7. “Somethin’ Ain’t Right”

8. “Southern Life (What It Must Be Like)”

9. “Fading Beauty”

10. “I Want You Here”