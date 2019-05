ROLLING STONE im Juni 2019 – Titelthema: Rammstein

Die Inhalte der Juni-Ausgabe

Rammstein: Vorsicht, Brandgefahr!

Besuch bei Deutschlands ­erfolgreichster und umstrittenster Band. Was wollen sie, was treibt sie an – und was bereuen sie?

Von Joachim Hentschel

Elton John: Genialer Traumtänzer

Mit „Rocketman“ wurde das Leben des Genies und Paradiesvogels verfilmt. Zeit für eine kleine Hommage – und seine 25 besten Songs

Von Andy Greene & anderen

Kooperation

Flying Lotus: Virtuose der Fusion

Wie der Studio-Wizard Jazz, ­Hip­-Hop und Funk zu einem kosmischen Großwerk zusammenführt

Von Markus Schneider

Bob Dylan: König der Gaukler

Martin Scorsese hat einen Film über Dylans wildeste Tour gedreht: die Rolling Thunder Revue 1975

Von Maik Brüggemeyer

Corey Feldman: Hollywoods Stachel

Ein Besuch bei dem erratischen Schauspieler, der ­Pädophilie im Filmgeschäft aufdecken will

Von Erik Hedegaard

High Life: Willie Nelson und das Cannabis

Haben die Joints Amerikas bekanntestem Kiffer das Leben gerettet? Plus: der Legalisierungs-Stand in den USA und Deutschland

Von Patrick Doyle & Peter Unfried

The Mix

Richard Hawley

In der Arbeiterstadt Sheffield kommen bei Hawley nostal­gischer Crooner-Rock’n’Roll und Musical zusammen

Von Robert Rotifer

Faye Webster

Die junge Amerikanerin liebt zwar ihre Pedal-Steel, orientiert sich aber eher an Aaliyah

Von Max Gösche

Q&A Billy Joel

Der Songwriter über seinen 70. Geburtstag, seine Abneigung gegen Abschiedstourneen und faulen Zauber

Von Andy Greene

Duff McKagan

Der Guns-N’Roses-Bassist bereut nichts, leidet aber am Zustand der Welt

Von Birgit Fuß

Sebastian Schipper

Der Regisseur über sein ­neues Roadmovie und die erotische Anziehungskraft von Bildern und Musik

Von Thomas Hummitzsch

Liv Strömquist

Warum die Comics der Schwedin schon Standardwerke des Feminismus sind

Von Alena Struzh

PLUS

Lizzo, Andreas Dorau, The Dream Syndicate, The Black Keys, The Divine ­Comedy und andere

Reviews

Musik

Neues von Morrissey und 99 weitere Rezensionen

RS-Guide: Pearl Jam

Sassan Niasseri über das Werk der Seattle-Ikonen

Film & Literatur

„High Life“ und 17 weitere Rezensionen

CD im Heft – New Noises Vol. 146

1. Kevin Morby „OMG Rock N Roll“

Der aus Texas stammende Morby ist einer der produktivsten und aben­teuerlustigsten Songschreiber der ­letzten Jahre. Dieses Stück seines neuen ­Albums „Oh My God“ beginnt als ­nervöser Folk-Rock und mündet in eine majestätische Piano-Coda.

2. The Pearlfishers „You Can Take Me There“

Ein wehmütiger, melancholischer und melodieverliebter Abgesang der schotti­schen Band um Mastermind ­David Scott. Das dazugehörige Album, „Love & Other Hopeless Things“, ist ­leider die letzte Veröffentlichung des wunderbaren Hamburger Labels Marina Records.

3. Ida Mae „If You Don’t Love Me“

Das britische Ehepaar Stephanie Ward und Chris Turpin aka Ida Mae würzt ­seine schwer romantischen Balladen mit Folk sowie dezenten Blues-Licks. ­Eine schwerblütige Americana-Anverwandlung.

4. Peter Doherty „Paradise Is Under Your Nose“

Mit seiner neuen Begleitband The Puta Madres inszeniert der Liber­tine eine herrlich beduselte Folk-Ode, die mit jeder Note am besungenen ­Paradies vorbeischrammt.

5. Rosie Lowe „Birdsong“

Der kühl stilisierte Electro-Soul der ­Sängerin aus dem englischen Devon ist eine Meisterleistung in Sachen Understatement: eine perfekt produzierte Mischung aus EDM und R&B, verführerisch gesungen und mit einem charmanten Stevie-Wonder-Zitat versehen.

6. Richard Hawley „Off My Mind“

Der große Britpop-Crooner tauscht den blauen Samt seiner balladesken Versenkungen mal wieder gegen schwarzes Rockabilly-Leder. „Off My Mind“ flirtet indes auch ein wenig mit Garage-Rock und Psychedelia.

7. Elva „Ghost Writer“

Elva ist das Projekt der Australierin Elizabeth Morris und des Norwegers Ola Innset. In ihren frei flottierenden Folk-Pop-Stücken spiegeln sich immer auch Spiritualität und Naturverbun­denheit. Belle And Sebastian für Waldschrate.