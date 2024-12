Pearl Jam: Neue Tour-Termine für 2025 angekündigt

Pearl Jam haben kürzlich ihre ersten Tourdaten für 2025 bekannt gegeben – allerdings nur für Nordamerika. Im April und Mai wird die Band bei einer Reihe von Konzerten live zu erleben sein, die hauptsächlich den Osten und Südosten der USA umfassen.

Deutschland-Fans müssen sich gedulden – oder fliegen

Während die Gruppe um Eddie Vedder ihre nordamerikanischen Fans also dieser Tage mit Konzertankündigungen beglücken, müssen sich Fans aus Deutschland leider noch gedulden. Aktuell gibt es noch keine angekündigten Auftritte für Europa oder gar für Deutschland. Für Anhänger:innen, die die Grunge-Rocker trotzdem unbedingt live erleben möchten, bleibt daher nur eine Möglichkeit: ein Trip über den großen Teich. Ist ja bald Weihnachten – vielleicht ist auf dem Wunschzettel noch was frei.

Ticketverkauf und Vorverkaufsoptionen

Die Tour beginnt am 24. April 2025 in Hollywood, Florida, und setzt sich mit weiteren Auftritten in Städten wie Atlanta, Nashville, Raleigh und Pittsburgh fort. Die beiden letzten Konzerte werden am 16. und 18. Mai in Pittsburgh stattfinden.

Der Ticketverkauf für diese Konzerte erfolgt in mehreren Phasen. „Ten Club“-Mitglieder konnten sich bereits ab dem 5. Dezember für den Presale anmelden – allerdings nur, wenn sie bis zum 4. Dezember Mitglied geworden sind. Alle anderen haben die Möglichkeit, sich ab sofort für den öffentlichen Vorverkauf via Ticketmaster zu registrieren, der am 13. Dezember 2024 um 10 Uhr (Ortszeit) startet.