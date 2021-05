ROLLING STONE im Juni 2021 – Titelthema: Das große 80er-Special

Asia feiern ihr 40. Jubiläum mit einem neuen Boxset.

Die 1981 in London gegründete Band Asia feiert ihr 40. Jubiläum. Zu diesem Anlass wird die 5-CD-Box „The Reunion Albums: 2007-2012“ am 11. Juni veröffentlicht. Das 5-CD-Deluxe-Klappbox-Set enthält die 2-CD-Live-Aufnahme „Fantasia, Live In Tokyo“ zusammen mit den drei Reunion-Studioalben „Phoenix“, „Omega“ und „XXX“. Asia: Hitsingle und Reunion Ihr Debütalbum gilt als das international bestverkaufte Album 1982. Die Single „Heat Of The Moment“ erreichte die Top 40 in zwölf Ländern, darunter Platz 4 in den US Billboard Top 100 Charts und Platz 1 in den Billboard Mainstream Rock Charts. Zur Wiedervereinigung kamen die vier Gründungsmitglieder von Aais 2006 wieder zusammen: John…