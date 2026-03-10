15 legendäre Tourneen, die nie stattfanden

Wir alle haben unsere fantasievollen „Traumtourneen“. Lieblingskünstler (oder sogar Kombinationen davon), die wir gerne einmal live im Konzert sehen würden. Selbst wenn wir dafür eine Zeitmaschine bräuchten. Aber in gewisser Weise noch verlockender sind die „Geistertourneen“. Jene unglaublichen Tourneen, die beinahe stattgefunden hätten. Zumindest bis das Schicksal, die Gier oder (in einigen Fällen) der gesunde Menschenverstand dazwischenkamen.

Hier sind 15 der denkwürdigsten Ghost Tours aus der Popgeschichte der letzten 50 Jahre. Einige von ihnen haben fast mythischen Status erreicht. Andere markierten einen Wendepunkt in der Geschichte eines Künstlers. Wieder andere veranschaulichen einfach die Schwierigkeiten, die entstehen können, wenn man es mit Egos von der Größe einer Arena zu tun hat. Unabhängig davon wünschen wir uns, dass alle diese Tourneen so stattgefunden hätten, wie sie ursprünglich geplant waren. Und wir wünschen uns wirklich, wir hätten bei allen dabei sein können.

Kanye West und Lady Gaga: Fame Kills (2009)

Im Sommer 2009 gab es viel Gerede über eine gemeinsame Tournee von Kanye West und Lady Gaga. Ein Gipfeltreffen von Hip-Hop und Pop, bei dem die beiden Künstler gleichzeitig an verschiedenen Enden einer speziell entworfenen, die Arena durchquerenden Bühne stehen sollten. „Wir machen das zusammen. Ohne Vorgruppe“, sagte West im Juni in der ABC-Sendung „The View“.

Die epische US-Tournee sollte im November in Phoenix beginnen. Und zehn Wochen später in Dallas enden. Doch am 13. September, zwölf Tage vor dem Vorverkaufsstart für die „Fame Kills“-Tour, unterbrach West auf den MTV Video Music Awards 2009 Taylor Swift während ihrer Dankesrede.

Und sorgte damit für einen Eklat. Die darauf folgende Medienaufregung warf einen dunklen Schatten auf die Tour, die am 1. Oktober offiziell abgesagt wurde. Allerdings ohne Angabe von Gründen. „Wir haben gemeinsam beschlossen, die Tour abzusagen“, erklärte Gaga, die zwei Wochen später ihre bevorstehende Monster Ball Tour ankündigte. „Er wird eine Pause einlegen. Aber ich nicht.“

Genesis: „Lamb Lies Down on Broadway“-Reunion mit Peter Gabriel (2005)

Trotz der vielen Millionen Platten, die Genesis mit Phil Collins als Frontmann verkauft haben, stand eine Wiedervereinigung mit dem ursprünglichen Frontmann Peter Gabriel und dem frühen Gitarristen Steve Hackett lange Zeit ganz oben auf der Wunschliste der eingefleischten Genesis-Fans. Gerüchte über eine mögliche Reunion-Tournee kamen Ende 2005 auf, als Hackett, Gabriel und Collins öffentlich ihre Bereitschaft dazu bekundeten. Einige Monate später heizte Collins die Reunion-Spekulationen weiter an. Er verriet, dass er, Gabriel, Hackett und die aktuellen Genesis-Mitglieder Tony Banks und Mike Rutherford sich tatsächlich getroffen hatten, um über eine Neuauflage ihres epischen Konzeptalbums „The Lamb Lies Down on Broadway“ aus dem Jahr 1974 zu sprechen.

Damals kam nichts dabei heraus. Aber 2014 stieg die Spannung erneut, als Fans verschiedene Hinweise auf eine Reunion zum 40-jährigen Jubiläum des Albums aufgriffen. Doch drei Jahre später war eine Reunion der „Lamb“-Ära immer noch nicht zustande gekommen. „Es ist nie ausgeschlossen“, sagte Gabriel 2013 gegenüber Rolling Stone. „Ich versuche mir jedoch vorzustellen, wann das einmal ganz oben auf meiner Prioritätenliste stehen könnte.“

Beastie Boys und Rage Against the Machine: Rhyme and Reason (2000)

Die einmonatige „Rhyme and Reason 2000“-Tournee durch Amphitheater und Football-Stadien in ganz Nordamerika schien eines der heißesten Tickets des neuen Jahrtausends zu werden. „Es ist Zeit für die funkigste, rockigste und großartigste Tour aller Zeiten“, sagte Tom Morello, Gitarrist von Rage Against the Machine, im Juni 2000, als er die bevorstehende gemeinsame Tournee seiner Band mit den Beastie Boys ankündigte. „Da prallen bewusste Musik und schockierend fette Jams aufeinander. Und wir können es kaum erwarten.“

Doch die Tour, bei der auch Green Day, Busta Rhymes und Common als Vorgruppen an verschiedenen Stationen auftreten sollten, geriet am 22. Juli ins Stocken, als Mike D von den Beasties kurz vor Tourbeginn mit seinem Mountainbike in ein Schlagloch fuhr. Und sich schwer an der rechten Schulter verletzte. Zunächst wurde die Tour verschoben, während Mike D sich von seiner Operation erholte, Mitte September wurde sie dann komplett abgesagt. Einen Monat später gab Zack de la Rocha seinen Ausstieg bei RATM bekannt.

Guns ‚N Roses und N.W.A (1991)

An der Schwelle zu den Neunzigern gab es keine zwei Gruppen, die so umkämpft und umstritten waren wie Guns N‘ Roses und N.W.A. Daher war es nur logisch, dass Hollywoods größte Rockband und Comptons beste Rap-Gruppe sich als Seelenverwandte betrachteten. Axl Rose legte Wert darauf, auf der Bühne und in Videos eine N.W.A-Kappe zu tragen, während N.W.A.s „Appetite for Destruction“ – aus ihrem 1991er Album Niggaz4Life – teilweise von dem gleichnamigen GN’R-Album inspiriert war. Die beiden Gruppen pflegten sogar ein wenig Umgang miteinander. Sie trafen sich zu Grillpartys im Garten und bei GN’Rs L.A. Forum Shows im Sommer 1991. Es gab sogar kurzzeitig die Idee, gemeinsame Konzerte zu geben.

„Wir sollten ein paar Shows mit ihnen machen. Aber unser Manager wurde zu gierig“, erzählte DJ Yella von N.W.A. im Jahr Rolling Stone . „Sie wollten uns 25.000 Dollar für 10 Minuten geben. Aber unser Management wollte 50.000 Dollar. Also hat es nicht geklappt.“ Angesichts der Verwüstungen, die beide Gruppen auf ihren Tourneen hinterlassen haben, kann man sich nur vorstellen, was für ein Wahnsinn es gewesen wäre, wenn sie gemeinsam auf Tour gegangen wären.

Led Zeppelin: Die 1980er Jahre, Teil 1 (1980)

Die Nordamerika-Tournee von Led Zeppelin im Jahr 1977 war eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte der legendären englischen Rockband. Randalierende Fans. Grassierender Drogenkonsum unter den Bandmitgliedern und der Crew. Hässliche Vorfällen wie dem, bei dem Bandmanager Peter Grant während einer Show im Oakland-Alameda Coliseum einen Sicherheitsbeamten tätlich angriff. Dann fand die Tournee ein vorzeitiges Ende, als Sänger Robert Plant erfuhr, dass sein Sohn an einem mysteriösen Magenvirus gestorben war.

Obwohl Plant nach dieser Erfahrung verständlicherweise zögerte, in die USA zurückzukehren, willigte er schließlich ein, im Herbst 1980 eine 19-tägige Led Zeppelin-Tournee an der Ostküste und im Mittleren Westen zu absolvieren. Allerdings unter der Bedingung, dass die Band in kleineren Veranstaltungsorten spielen und mehr Zeit zwischen den Konzerten haben würde. Die Tournee mit dem Titel „The 1980s, Part One“ sollte auch Setlists enthalten, die von den Arena-Rock-Exzessen der letzten Jahre befreit waren. Und (wie schon bei ihrer Europa-Tournee im Juni und Juli 1980) einen fokussierteren und energiegeladeneren musikalischen Angriff präsentieren. Leider musste die Tournee nur drei Wochen vor ihrem geplanten Start in Montreal aufgrund eines tödlichen Alkoholgelages von Schlagzeuger John Bonham abgesagt werden. Woraufhin sich die Band nur wenige Monate später auflöste.

Madonna und Prince: The Royalty Tour (2010er Jahre)

Eine der überraschendsten Neuigkeiten, die nach dem frühen Tod von Prince bekannt wurde, war die Enthüllung, dass Madonna und der Purple One einst die Möglichkeit einer gemeinsamen Tournee in Betracht gezogen hatten. Laut einem Instagram-Post von Guy Oseary, Madonnas Manager, vom 21. April 2016 hatte er beiden Künstlern einige Jahre vor Princes Tod diese Idee vorgeschlagen. Madonna war sofort begeistert von der Idee: „Ich finde das gut“, sagte sie zu Oseary. „Wir könnten es die Royalty Tour nennen. Die Queen und der Prince.“ Prince war jedoch nicht ganz überzeugt. „Die Welt ist noch nicht bereit dafür“, sagte er zu Oseary. „Das ist zu groß.“

Die Zusammenarbeit der beiden Pop-Ikonen, die Mitte der 80er Jahre kurzzeitig ein Paar waren und später einen Song für Madonnas Album „Like a Prayer“ gemeinsam aufgenommen hatten, wäre zweifellos ein großes Ereignis geworden. „Ich hatte immer das Gefühl, dass wir das eines Tages schaffen würden“, schrieb Oseary. Leider sollte es nicht sein.

Bob Dylan: „Blonde on Blonde“-Tournee in den USA (1966)

Bob Dylan verbrachte einen Großteil der ersten Hälfte des Jahres 1966 auf Tournee durch Nordamerika, Australien und Europa. Mit vier Fünfteln der Hawks (ehemals die Begleitband der Rockabilly-Legende Ronnie Hawkins) und dem Schlagzeuger Mickey Jones. Doch angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung seines neuen Albums „Blonde on Blonde“ ging man allgemein davon aus, dass er wieder durch die USA touren würde. Ein Konzerttermin war bereits für den 6. August im Yale Bowl in New Haven, Connecticut, angesetzt. Jones hatte auch erfahren, dass eine Show im New Yorker Shea Stadium in Planung war, gefolgt von vielen weiteren Auftritten.

Doch Dylans Motorradunfall am 29. Juli machte all diese Pläne zunichte. Die Schwere des Unfalls (und ob er überhaupt stattfand) wird seitdem diskutiert. Aber er diente Dylan auf jeden Fall als gute Ausrede, um eine lange Pause von den rasanten Tourneen einzulegen. Und während Dylan-Fans darauf verzichten mussten, ihn und die Hawks mit weiteren Songs aus Blonde on Blonde zu sehen – von denen in den Monaten vor der Veröffentlichung des Albums nur vier live gespielt worden waren –, führte Dylans Auszeit von der Bühne schließlich zu dem 1967 erschienenen, unterschätzten Meisterwerk John Wesley Harding. Und zur Weiterentwicklung der Hawks zur Band The Band.

The Supremes: Return to Love (2000)

Eine Wiedervereinigung der größten Girlgroup der Motown-Ära hätte für Fans der Supremes das ultimative Ereignis sein müssen. Doch die „Return to Love“-Tournee im Jahr 2000 endete letztendlich nur in Enttäuschung. Die ursprüngliche Idee hinter der Tour war, dass Diana Ross, die die Supremes 1970 für eine erfolgreiche Solokarriere verlassen hatte, mit ihren ehemaligen Gesangspartnerinnen Mary Wilson und Cindy Birdsong für eine Show wieder zusammenkommen sollte, die ausschließlich aus Supremes-Songs bestehen sollte; die drei Frauen sollten außerdem an verschiedenen Stellen der Show von den späteren Supremes Jean Terrell, Susaye Greene, Scherrie Payne und Lynda Laurence unterstützt werden. (Florence Ballard, ein Gründungsmitglied der Gruppe, war 1976 verstorben.)

Leider scheiterten die Verhandlungen, als Wilson und Birdsong erfuhren, dass sie deutlich weniger Geld mit der Tour verdienen würden als Ross, die sich schließlich entschied, nur mit Payne und Laurence aufzutreten. Trotz der großen Vorab-Hype durch VH1, Oprah und The View weigerten sich die Supremes-Fans – enttäuscht über das Fehlen von Wilson und Birdsong – die hohen Ticketpreise für die Tour zu zahlen, und Ross und Co. mussten vor teilweise weniger als einem Viertel gefüllten Basketballarenen auftreten. Die Tour wurde nach weniger als der Hälfte der 29 Termine abgesagt; seitdem gab es keine Versuche mehr, die Supremes wieder zusammenzubringen.

The Velvet Underground: US-Tournee (1993)

Die unerwartete Nachricht, dass Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison und Maureen Tucker für eine Tournee wieder zusammenkommen würden, versetzte Velvet Underground-Fans auf der ganzen Welt in helle Aufregung und Vorfreude. Leider schaffte es die legendäre und äußerst einflussreiche Band nur durch sechs Wochen mit Auftritten in Europa und Großbritannien, bevor Cale die ganze Erfahrung satt hatte. „Wir hätten alles machen können, was wir wollten“, sagte Cale 2013 zu Marc Maron. „[Aber] plötzlich ging es nur noch darum, das Repertoire wiederzubeleben … anstatt etwas zu tun, wofür uns alle bewundern würden, und den Standard zu halten, den wir hatten.“ Da sie keine Konzerte in den USA sehen konnten, mussten sich die enttäuschten US-Fans mit ‚Live MCMXCIII‘ begnügen, einem Live-Album, das während der drei Auftritte der Band im L’Olympia in Paris aufgenommen wurde.

Michael Jackson: This Is It (2009–10)

Am 5. März 2009 gab Michael Jackson bekannt, dass er zehn Konzerte in der Londoner O2 Arena geben würde, seine ersten bedeutenden Live-Auftritte seit dem Ende der HIStory World Tour im Oktober 1997. Die internationale Nachfrage nach den Konzerten, die ursprünglich am 8. Juli beginnen sollten, war so groß, dass 40 zusätzliche Shows angesetzt wurden; die Termine wurden in zwei Abschnitte aufgeteilt, einer von Juli bis September und einer von Anfang Januar bis Anfang März 2010. Jacksons rekordverdächtige Comeback-Shows sollten einzigartige Spektakel werden, mit einer Setliste aus seiner gesamten Karriere, begleitet von aufwendigen Choreografien, Videoprojektionen und 3D-Technologie. Leider sollte Jackson keine dieser Shows mehr erleben: Am 25. Juni starb der King of Pop an einer akuten Propofol- und Benzodiazepin-Vergiftung nach einem Herzstillstand. Der Dokumentarfilm „Michael Jackson’s This Is It“, der während der Proben für die O2-Shows gedreht wurde, bietet einen spannenden Einblick in das, was hätte sein können.

Kanye West und Rihanna Tour (2015)

Obwohl es nie offiziell angekündigt wurde, gab es im Winter 2014/15 Gerüchte, dass West und Rihanna gemeinsam auf Tour gehen würden. Ein Tweet von RiRi über einen „Kanye West Tour Experience“-Preis in ihrer Wohltätigkeitsauktion, ein paar verfrühte Postings von Live Nation und Ticketmaster, in denen bevorstehende Kanye/Rihanna-Shows angekündigt wurden, und die Tatsache, dass die beiden Künstler kürzlich mit Paul McCartney an dem Song „FourFiveSeconds“ zusammengearbeitet hatten, deuteten alles auf eine Blockbuster-Tournee hin.

Und dann … nichts. Mehrere Klatschmagazine behaupteten, Rihanna (die bereits 2008 als Vorgruppe für West auf der Glow in the Dark-Tournee aufgetreten war) habe sich aus den Tourverhandlungen zurückgezogen, weil sie Kim Kardashian nicht leiden könne und befürchte, Kanye würde ihr die Show stehlen, aber was wirklich passiert ist, werden wir wohl nie erfahren.

Buffalo Springfield: US-Reunion-Tour (2012)

42 Jahre nachdem sich die mächtige Band Buffalo Springfield in einer Wolke aus Ego- und Geschäftsproblemen aufgelöst hatte, kamen die überlebenden Mitglieder Neil Young, Stephen Stills und Richie Furay endlich wieder zusammen , um bei den Bridge School Benefizkonzerten 2010 einen triumphalen Auftritt zu geben. Sie kamen 2011 erneut zusammen, um sechs Konzerte an der Westküste zu spielen und beim Bonnaroo-Festival aufzutreten, und Furay kündigte an, dass sie 2012 eine 30-tägige Nordamerika-Tournee unternehmen würden.

Leider entschied sich der stets unbeständige Neil Young, weitere Springfield-Tourneen zugunsten seines Buches „Waging Heavy Peace“ aufzugeben – statt einer der größten amerikanischen Bands der 1960er Jahre mit Klassikern wie „Mr. Soul“, „For What It’s Worth“ und „Nowadays Clancy Can’t Even Sing“ live zu erleben, mussten sich die Fans in Springfield mit Neils langatmigen Tiraden über die Schrecken der digitalen Klangqualität begnügen. „Ich muss sagen, dass wir wahrscheinlich ein wenig an Schwung verloren haben“, sagte Furay 2012, nachdem die Tourpläne ins Wasser gefallen waren. „Das heißt nicht, dass es nicht wieder aufgegriffen werden könnte, aber ich sehe dieses Jahr sicherlich nichts passieren.“ Fünf Jahre später scheint die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Springfield-Reunion bestenfalls gering.

Paul McCartney und Wings: Japan- und US-Tourneen (1980)

Am 16. Januar 1980 kam Paul McCartney in Tokio an, um mit Wings eine elfteilige Japan-Tournee zu absolvieren – sein erster Besuch in diesem Land seit dem Auftritt der Beatles im Jahr 1966. Doch dank der fast 225 Gramm Marihuana, die er törichterweise in seinem Gepäck zu verstecken versucht hatte, verbrachte er stattdessen zehn Tage im Gefängnis. Die Ganja-Panne des ehemaligen Beatles führte nicht nur zur Absage der gesamten Japan-Tournee, sondern auch dazu, dass McCartney seine Pläne für die US-Tournee von Wings im Sommer 1980 fallen ließ, die die erste Tournee der Band in den Vereinigten Staaten seit 1976 gewesen wäre. Die Band löste sich daraufhin auf, ohne ein weiteres Konzert zu spielen, und wurde offiziell aufgelöst, als Gründungsmitglied Denny Laine im Frühjahr 1981 ausstieg.

Joy Division: Erste US-Tournee (1980)

Zumindest oberflächlich betrachtet sah es im Frühjahr 1980 gut aus für die Post-Punk-Band Joy Division aus Manchester. Ihr gefeiertes Debütalbum „Unknown Pleasures“ aus dem Jahr 1979 hatte Tony Wilsons Label Factory Records bekannt gemacht und ihnen eine große Tournee durch Großbritannien als Vorgruppe der Buzzcocks eingebracht. Mit ihrem zweiten Album „Closer“ im Gepäck bereitete sich die Band nun auf ihre erste Nordamerika-Tournee vor, mit Auftritten in Clubs wie dem Hurrah in New York, dem Tuts in Chicago, dem Duffy’s in Minneapolis (mit einer jungen lokalen Band namens Hüsker Dü als Vorgruppe) und dem Starwood in Los Angeles.

Doch für Ian Curtis, den Leadsänger von Joy Division, lief es nicht so gut. Plagt von Beziehungsproblemen, Stress wegen der Tourneepläne der Band und epileptischen Anfällen, die immer schlimmer zu werden schienen, erhängte sich Curtis in den frühen Morgenstunden des 18. Mai 1980, nur wenige Tage bevor die Band nach Amerika aufbrechen sollte. Die überlebenden Bandmitglieder gründeten New Order und kamen später im Jahr in die USA, doch Curtis‘ Selbstmord beraubte das amerikanische Publikum der Möglichkeit, Joy Division jemals live zu erleben.

XTC: US-Tournee (1982)

Für diejenigen, die das Glück hatten, dabei zu sein, war der Auftritt von XTC am 3. April 1982 im California Theater in San Diego offenbar ein absoluter Knaller. Der erste Termin der bislang größten Headliner-Tournee der Band in den USA bot gekonnt interpretierte Songs aus dem neuen Album „English Settlement“ sowie Favoriten aus den Vorgängeralben „Black Sea“ und „Drums and Wires“ – und angesichts der meisterhaften Performance der Band konnte niemand im Saal ahnen, dass dies der letzte Auftritt von XTC vor einem Live-Publikum sein würde.

Am folgenden Abend jedoch zwangen eine lähmende Mischung aus Angst und Lampenfieber Frontmann Andy Partridge dazu, einen ausverkauften Auftritt im Hollywood Palladium abzusagen. Partridge kehrte nach England zurück und zwang die Band, den Rest ihrer Tour sowie eine für Europa und Großbritannien geplante Tournee abzusagen. Zwar veröffentlichte XTC noch weitere 18 Jahre lang brillante Alben, doch ihre Existenz als Live-Band war offiziell beendet.