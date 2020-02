Die drei Mitglieder von Genesis gemeinsam in einem Raum zu sehen, das ließ die Herzen der Fans höher schlagen. Zwar waren die Musiker nur bei einem Spiel der New York Knicks, nicht auf eigener Bühne – aber Grund zur Spekulation bietet es trotzdem.

Die drei Mitglieder von Genesis, Phil Collins, Mike Rutherford und Tony Banks erschienen nach langer Zeit wieder vereint in der Öffentlichkeit. Gemeinsam wurden die Musiker bei einem Spiel der New York Knicks im Madison Square Garden gesehen. Seit ihrer Trennung 1996 hoffen Fans auf eine Reunion der Band – und wahrscheinlich ließ der Anblick der drei die Herzen etwas höher schlagen. 2019 gab es zwar eine kurze Wiedervereinigung von Phil Collins und Mike Rutherford, als diese im Berliner Olympiastadion gemeinsam „Follow You Follow Me“ spielten, doch auf eine große Rückkehr von Genesis wartet man bisher vergebens. Das letzte gemeinsame Album,…