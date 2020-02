ROLLING STONE im März 2020 – Titelthema: Glamrock

In der bis zu 250 Euro teuren und derzeit vergriffenen Depeche-Mode-Werkschau „Mode“ gibt es nur einen einzigen unveröffentlichten Song: das Bowie-Cover „Heroes“. Wie kommt man da ran, ohne das Set zu erstehen?

Zu früh gehofft: Wer das bis zu 250 teure, derzeit vergriffene „Mode“-Boxset von Depeche Mode mit den gesammelten Werken wegen des hohen Preises nicht erstehen wollte, hat sich vielleicht Hoffnung gemacht, den einzigen bislang unveröffentlichten Song dieser Sammlung einfach einzeln, digital als MP3 zu kaufen, bei iTunes und Co: das David-Bowie-Cover „Heroes“, das die Band auch live bei ihrer letzten Tour darbot und das als so genannte „Highline Session“ auch als Video existiert. In dem MP3-Kaufbörsen ist es jedoch ebensowenig verfügbar, wie auf Streamingportalen wie Spotify. Muss man also wirklich „Mode“ kaufen, um an das Stück zu kaufen? >>> Review:…