ROLLING-STONE-Jahresabo: Tindersticks – „Distracted (Limited Edition)“ als Prämie sichern

Musikgeschichte abonnieren und dauerhaft sparen! Jetzt ein Jahresabo abschließen: Für nur 88 € erhalten Sie 12 Ausgaben + 1 Prämie.

Neu in unserem Sortiment ist das brandneue Album der Tindersticks auf Vinyl: „Distracted“ in der Limited Edition – Farbe: Dark Blue. „Lean, stripped back and urgent“ schreibt bereits das englische Musikmagazin „Uncut“.