Tindersticks-Tour 2027: Alle Deutschland-Konzerte im Überblick

Die britische Band Tindersticks stand zuletzt im Jahr 2025 auf den Bühnen Europas. Seitdem nahm die Gruppe eine Auszeit vom Tourleben. Fans müssen sich zwar noch etwas gedulden, doch bald ist es wieder soweit. Kürzlich kündigten die Musiker an, im Jahr 2027 auf die Bühne zurückzukehren. Auch in Deutschland macht die Band Station – und ROLLING STONE wird alle Tindersticks-Konzerte präsentieren.

Gitarren-Pop seit 1992

Das Ensemble rund um Sänger und Frontmann Stuart A. Staples gründete sich im Jahr 1992 als Nachfolger der Band Asphalt Ribbons. Musikalisch bewegen sie sich zwischen Gitarren-Pop und Kammermusik. Auch klassische Instrumente wie Streicher, Perkussion und Bläser gehören zum Stil der Künstler.

Im Jahr 2003 trennte sich die Band für fünf Jahre, bevor im Jahr 2008 das Comeback mit dem Album „The Hungry Saw“ folgte. Seitdem sind sie aktiv, veröffentlichten mehrere Studioalben und waren auch musikalisch für Kinofilme im Einsatz.

Aktuelles Album „Soft Tissue“

Das aktuelle Album der Tindersticks, „Soft Tissue“, erschien am 13. September 2024. Die Platte blieb dem üblichen Stil der Gruppe treu und wurde sowohl durch Orchester-Elemente als auch durch weitere Instrumente wie das Piano ergänzt. Als Single stach damals „New World“ heraus.

Ob es zur Tour 2027 ein neues Album geben wird, steht noch aus, gilt aber als wahrscheinlich. „Soft Tissue“ wurde veröffentlicht, um es auf einer anschließenden Tour zu präsentieren. Ein ähnliches Muster könnte für die nächste Tournee folgen.

Tour im Frühling 2027

Die Tindersticks kommen im April und Mai 2027 im Rahmen ihrer nächsten Europa-Tour für vier Konzerte nach Deutschland. Rolling Stone präsentiert alle vier Shows, Tickets sind bereits über die Plattform Eventim erhältlich.

Alle Konzerttermine im Überblick: