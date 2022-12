Themen der Januar-Ausgabe

Bruce Springsteen

Ein exklusives Gespräch mit Bruce Springsteen über sein aktuelles Album, die Tournee der E Street Band im Sommer, künftige Archiv-Boxsets, seine Online-Bootleg-Serie – und die heftige Empörung der Fans über die hohen US-Ticketpreise.

PLUS: Ein Überblick über die Songs von „Only The Strong Survive“ und ein Einblick in Springsteens Liebe zum Soul

Von Andy Greene und Arne Willander

Der große Jahresrückblick

It’s the end of the world as we know it – und zehn neuen Anfänge: Krieg in Europa, Tod der Queen, Krise der Konzertbranche, und der gute alte Karl May wurde zum Outlaw erklärt. 2022 markierte das Ende vieler Gewissheiten. Ein Jahr, nach dem nichts mehr zu sein scheint, wie es mal war. Doch trotz der omnipräsenten Endzeitstimmung gibt es auch ein paar Gründe für Zuversicht

Von Jens Balzer, Maik Brüggemeyer, Wolfgang Doebeling, Birgit Fuß, Jan Jekal, Hans Nieswandt, Eric Pfeil, Gunther Reinhardt, Gilda Sahedi, Peter Unfried und Arne Willander

Die 50 besten Alben des Jahres

Von den Kritiker:innen des ROLLING STONE gewählt: die 50 Platten des Jahres. PLUS: Die Charts der Leser:innen und unsere persönlichen Bestenlisten 2022

James Yorkston & Nina Persson

Für sein neues Album hat James Yorkston sich erneut mit dem schwedischen Second Hand Orchestra zusammengetan – und mit der Cardigans-Sängerin Nina Persson. Ein Gespräch mit den beiden Ausnahmestimmen

Von Jörn Schlüter

The Mix

Billy Nomates

Tor Maries alias Billy Nomates geht mit ihrem neuen Album auf Seelensuche – und erweitert ihren Post-PunkSound um Synthesizer

Von Jörn Schlüter

The Murder Capital

Man hört David Bowie, Leonard Cohen und Mercury Rev heraus: The Murder Capital sind gegenwärtig die faszinierendste junge Band, die Großbritannien nicht hat

Von Max Gösche

Margo Price

Die Songschreiberin Margo Price schwört auf heilende Pilze und verkauft mit Willie Nelson Cannabis

Von Frank Thießies

Q&A: Gaz Coombes

Der Sänger von Supergrass über Diversität, Kriegshelden, sein eigenes Studio und die neue Soloplatte

Von Sassan Niasseri

Ville Valo

Auf seinem ersten Soloalbum nach dem Ende von H.I.M. setzt Ville Valo weiter auf glamourös düstere Liebeslieder – und lebt jetzt etwas gesünder

Von Birgit Fuß

HISTORY: „Titanic“

Junge Liebe, dem Untergang geweiht: Vor 25 Jahren erschien James Camerons Film „Titanic“ – ein Drama, das alle Rekorde brach

Von Jan Jekal

PLUS

Billy Strings, Jonathan Franzen und einige mehr

Reviews

MUSIK

Neues von John Cale und 71 weitere Rezensionen

RS-GUIDE: Peter Gabriel

Peter Huth über das Solowerk des Ex-Genesis-Sängers

FILM, SERIEN & LITERATUR

„Holy Spider“ und 18 weitere Rezensionen

Exklusive Vinyl-Single von Bruce Springsteen – „Do I Love You (Indeed I Do)“ / „Nightshift“

Mit der Januar-Ausgabe des ROLLING STONE veröffentlichen wir ein besonderes Sammlerstück:

Eine exklusive Vinyl-Single mit zwei Songs von Bruce Springsteen – auf der A-Seite „Do I Love You (Indeed I Do)“, eine Cover-Version von Frank Wilson; auf der B-Seite „Nightshift“, ein Hit der Commodores.

Die 7“-Single kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl. Sie ist nur mit der deutschen Ausgabe des ROLLING STONE und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

Playlist: Rare Trax im Januar

Analog zu unseren 50 Alben des Jahres hier die Playlist unserer Lieblingssongs 2022. Alle 50 Songs finden Sie als Playlist bei Spotify und Apple.

Kevin Morby „A Random Act Of Kindness“

In Memphis/Tennessee hat der Songschreiber Kevin Morby sein bislang bestes Album aufgenommen. „A Random Act Of Kindness“ verschmilzt Folk, Rock und Soul zu einer majestätischen Hymne.

Courtney Marie Andrews „Thinkin’ On You“

Mit viel Pop-Appeal und ohne Scham vor schwelgerischen Arrangements gelangen der Country-Musikerin dieses Jahr betörende Songs über Liebe, Sex und die Möglichkeit eines Neuanfangs.

Husten „Manchmal träum ich von Träumen“

Die Supergroup um Gisbert zu Knyphausen, Moses Schneider und Tobias Friedrich präsentiert sich auf ihrem Debütalbum in ebenso lässiger wie beseelter Indie- Rock-Form.

Bill Callahan „First Bird“

Nach der Neuausrichtung auf „Shepherd In A Sheep skin Vest“ (2019) scheint Bill Callahans kreatives Feuer beständig zu lodern. Mit „Ytilaer“ beweist er einmal mehr, dass er zu den drei besten US-Songschreibern seiner Generation gehört.

Marlon Williams „Thinking Of Nina“

Nach beeindruckenden Ausflügen in Country- und Folk-Gefilde entwickelt der Neuseeländer Marlon Williams immer mehr einen ureigenen, vielschichtigen, auch radiotauglichem Pop nicht abgeneigten Stil.

Ezra Furman „Forever In Sunset“

Es war viel zu lesen davon, dass Ezra Furman auf „All Of Us“ wie eine Queer-Pop-Version von Bruce Springsteen klingt. „Forever In Sunset“ erinnert aber auch an The Killers und die besseren Momente von Delta Spirit.

Tom Liwa „April Scythe (featuring Katharina Kollmann aka Nichtseattle)“

Im Grunde lässt sich aus Tom Liwas „Eine andere Zeit“ gar kein Stück herausnehmen, weil das Album ein Gesamtkunstwerk ist. Dieses Duett funktioniert dennoch prächtig als Teaser.