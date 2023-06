ROLLING STONE im Juli – Titelthema: Tina Turner

Themen der Juli-Ausgabe

Tina Turner

Zum Tod der großen Sängerin: Von der Schmerzensfrau zur Rock-Königin – ihre turbulente Lebensgeschichte, erzählt in zwei Teilen. Plus: Ihre besten Songs

Von Jenni Zylka & Arne Willander

Lloyd Cole

Die Nostalgie ist einträglich, aber sie langweilt ihn. Lloyd Cole liebt das Experiment und ist immer weniger zu Kompromissen bereit

Von Maik Brüggemeyer

Anohni

Sieben Jahre nach „Hopelessness“ kehrt Anohni mit einem Soul-Album zurück – einer Art „What’s Going On“ für das 21. Jahrhundert, aber unter völlig anderen Vorzeichen

Von Jens Balzer

Generation Aktivismus

Viele junge Menschen engagieren sich nicht in Parteien, sondern in Bewegungen wie der Letzten Generation oder Ende Gelände. Wie sind sie drauf, was treibt sie an?

Von Aron Boks

Lucinda Williams

Nach einem Schlaganfall kämpfte sich die amerikanische Songwriterin zurück auf die Bühne und erzählt in neuen Songs und Memoiren vom Rock’n’Roll-Leben

Von Max Gösche

Indiana Jones

Zum fünften und wohl letzten Mal schlüpft Harrison Ford in seine Paraderolle. Regisseur James Mangold erzählt, wie er die Action-Reihe behutsam modernisiert hat

Von Patrick Heidmann

The Mix

King Krule

Spätestens seit seinem zweiten Album wird King Krule als gefährdetes Junggenie gefeiert. Nun ist er fast 29 – und seine Songs explodieren vor Fantasie und Inspiration

Von Sassan Niasseri

Birdy

Von leisen Balladen zu dramatischem Synthie-Pop: Mit ihrem fünften Album hat sich Birdy visuell und musikalisch neu erfunden

Von Naomi Webster-Grundl

Baxter Dury

Auf seinem neuen Groove-Sprech-Album will der Sohn des legendären Ian die Hörer mit Frauenstimmen von allzu viel Mann erlösen

Von Jörg Feyer

Q&A: Billy Corgan

Über das neue Konzeptalbum der Smashing Pumpkins, das Verschwinden des alten Grolls und seine politische Uneindeutigkeit

Von Andy Greene

Seth

Der Comiczeichner Gregory Gallant spricht über die Ungenauigkeit der Erinnerung und die Last der Nostalgie

Von Thomas Hummitzsch

HISTORY: „Madonna“

Vor 40 Jahren erschien ihr Debütalbum – ein Befreiungsschlag und der Beginn einer einzigartigen Karriere

Von Birgit Fuß

PLUS

Local Natives, The Japanese House, Janelle Monáe, Tom Wlaschiha und einige mehr

Reviews

MUSIK

Neues von PJ Harvey und 79 weitere Rezensionen

RS-GUIDE: Steve Winwood

Hanns Peter Bushoff und Arne Willander über den legendären Multiinstrumentalisten

FILM, SERIEN & LITERATUR

„Mein fabelhaftes Verbrechen“ und 18 weitere Rezensionen

Playlist: Rare Trax im Juli

Seit 1998 widmet sich Cargo Records Germany der Veröffentlichung und dem Vertrieb von Künstler:innen verschiedener Indie-Genres. Unsere Juli-Playlist präsentiert einige Highlights aus dem Archiv

Culk „Ruinen“

Die österreichische Post-Punk-Band Culk um die Sängerin Sophie Löw legt mit diesem Song eine so wüten de wie süffisante Studie zum Thema Machtmissbrauch und Männlichkeit vor. Doch der auf Erfolg getrimmte Habitus bekommt Risse: „Deine Konstruktion separiert sich lang-sam von dir …“

Mudhoney „Light Your Way“

Ein psychedelisch blubberndes, dunkel glühendes Stück Garage-Rock aus der jüngsten Vergangenheit der Grunge-Veteranen aus Seattle, die noch immer wissen, wie man einen richtig guten Song schreibt.

Nichts „Eingeschlossen“

Die Düsseldorfer Punk-Band, angeführt von Sängerin Andrea Mothes, dengelte los wie eine Mischung aus X-Ray Spex und The Damned. Dieser Track stammt von ihrem fabelhaften Debütalbum, „Made in Eile“ (1981)

Slut „Penny Changes Dresses (Live in Dresden)“

Seit Anfang der Nullerjahre gehören die Ingolstädter von Slut zum Verlässlichsten, was deutscher Indie-Rock zu bieten hat. In diesem Stück ihres Albums „Talks Of Paradise“ (2021) lassen sie es shoegazig-verträumt angehen.

The Courettes „Killer Eyes“

Aus Doo Wop, Old-Time Rock’n’Roll und einer fantastischen Garage-Wall-of-Sound speist sich das musikalische Alphabet des dänisch-brasilianischen Ehepaars Flavia und Martin Couri aka The Courettes.

Dina Ögon „Docka (Live At Atlantis Studios)“

Das oft als Scandinavian Soul deklarierte schwedische Quartett Dina Ögon oszilliert vor allem zwischen somnambulem Folk, Chanson und ingeniösem Pop. „Docka“ ist eine Ballade von sinnlicher Anmut.

Phillip Boa And The Voodooclub „Sunday Morning“

Dass sich Phillip Boa und seine Band vor The Velvet Underground verbeugen, sollte nicht groß verwundern. Verblüffend, nein, himmlisch ist dagegen der nicoeske Gesang von Pia Lund.