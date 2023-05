ROLLING STONE präsentiert: King Krule – zwei Live-Termine in Deutschland

Foto: Redferns via Getty Images, Frank Hoensch. All rights reserved.

King Krule kommt für zwei Termine nach Deutschland: am 21. Oktober nach Köln ins Carlswerk Victoria und am 26. Oktober nach Berlin in die Columbiahalle. Der britische Sänger, Komponist und Musiker veröffentlicht am 9. Juni sein neues Album „Space Heavy“ als Nachfolger von „Man Alive!“ (2020). Dazu veröffentlichte er mit „Seaforth“ eine erste Auskopplung – inklusive Musikvideo, in dem vorrangig verschiedene Hunde auf Reisen, in Imbissbuden und Alltagssituationen gezeigt werden.

King Krule: „Space Heavy“ – Songlist

Stilistisch bewegt sich King Krule zwischen den Genres Dark Wave, Alternative und Indie. Auf seinem neuen Werk wird es 15 Songs geben.

01. „Flimsier“

02. „Pink Shell“

03. „Seaforth“

04. „That Is My Life, That Is Yours“

05. „Tortoise Of Independency“

06. „Empty Stomach Space Cadet“

07. „Flimsy“

08. „Hamburgerphobia“

09. „From The Swamp“

10. „Seagirl“

11. „Our Vacuum“

12. „Space Heavy“

13. „When Vanishing“

14. „If Only It Was Warmth“

15. „Wednesday Overcast“

Mehr über „Space Heavy“

„Space Heavy“ markiert das vierte Album des Musikers. Archy Marshall, wie der 28-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, schrieb das angekündigte Album auf der Pendlerstrecke zwischen Liverpool und London. Es gehe um den „Raum, der von Liebesträumen heimgesucht wird, berührt eine Erzählung über verlorene Verbindungen, die Menschen und Situationen an die Guillotine des Universums verlieren“.