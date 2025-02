ROLLING STONE im März – Titelthema: Dylan/Chalamet

Themen der März-Ausgabe

Timothée Chalamet

Wie sich der Filmstar in den jungen Bob Dylan verwandelt hat. Im Biopic des Jahres nimmt uns Chalamet mit auf eine Reise ins Greenwich Village der frühen 60er-Jahre

Von Brian Hiatt

Marshall Allen

Der Saxofonist Marshall Allen ist 100 Jahre alt, steht seit 1958 in den Diensten von Space-Jazzer Sun Ra und hat soeben sein erstes Soloalbum veröffentlicht. Ein Anruf beim Jubilar von einem andern Stern

Von Tobi Müller

Marianne Faithfull

Eine Würdigung der großen Singer-Songwriterin (1946–2025). Plus: zehn Tracks jenseits von „As Tears Go By“ und „The Ballad Of Lucy Jordan“, die man kennen muss

Von Robert Rotifer

California Noir

Schauspieler und Fotograf Thomas Kretschmann lebt in den Hollywood Hills, hat die verheerenden Brände miterlebt und die Zerstörung eindrücklich dokumentiert

Von Thomas Kretschmann & Jan Jekal

Gary Louris

Gary Louris ist kein disziplinierter Schreiber, doch seine flackernde Inspiration setzt er längst nicht mehr nur mit seiner Band The Jayhawks, sondern auch solo um

Von Jörg Feyer

Roland Kaiser

Seit 50 Jahren ist er Deutschlands erfolgreichster Schlagersänger – und engagiert gegen rechts. Gespräch mit einem Phänomen

Von Sassan Niasseri & Arne Willander

The Mix

Inhaler

Seltsame Liebeslieder statt Politik: Mit Inhaler geht Elijah Hewson einen anderen Weg als sein Vater, auch wenn er dessen Stimme geerbt hat

Von Birgit Fuß

Arny Margret

Kraft der Kontraste: Die Isländerin hat ihre eindringlichen Folk-Pop-Songs während einer Reise durch die USA geschrieben

Von Marc Vetter

Nadia Reid

Neue Wege: Die Songschreiberin Nadia Reid wurde Mutter und hat ihre Heimat Neuseeland verlassen

Von Jil Delling

Horsegirl

Bei ihrem lauten Debüt 2022 waren die Musiker aus Chicago noch Teenager. Bei der zweiten Platte zeigen sie sich überraschend verletzlich

Von Simon Vozick-Levinson

Q&A: Steven Wilson

Der britische Prog-RockKünstler und -Produzent über Science-Fiction, künstliche Intelligenz und XTC

Von Fabian Broicher

HISTORY:„We Are The World“

Im März 1985 wurde die Single von USA For Africa veröffentlicht, einer Initiative von Michael Jackson und Lionel Richie

Von Arne Willander

PLUS

Roller Derby, Will Stratton, Bartees Strange und mehr

Reviews

MUSIK

Neues von Die Heiterkeit und 86 weitere Rezensionen

RS-GUIDE: Bob Dylan

Maik Brüggemeyer über ein einzigartiges Werk

FILM, SERIEN & LITERATUR

„Flow“ und 18 weitere Rezensionen

Playlist: Rare Trax im März

Das britische Label Madfish würdigt mit tollen Boxsets das (Gesamt-)Werk einiger Giganten. Eine Auswahl

1. Bonzo Dog Doo-Dah Band „Boo!“

Dieses leicht klamaukige Stück steht exemplarisch für den surrealen Avant-Pop der englischen Kunststudenten-Band aus den Sixties.

2. The Pretty Things „Havana Bound“

Überbordende Live-Version des Rock’n’Roll-Songs, der sich im Original auf dem sechsten Studioalbum der Briten befindet.

3. Laura Nyro „Dedicated To The One I Love“

Die große Songschreiberin verleibte sich bei einem ihrer späten Auftritte diesen Soul-Pop-Klassiker mit anbetungswürdiger Schwermut ein.

4. Ian Anderson „Circular Breathing“

Fröhlich-melancholische FolkWeise, live fast noch anrührender als auf dem Studiowerk des Jethro-Tull-Chefs.

5. Wishbone Ash „Outward Bound“

1976 legten die zwischen Hard- und Prog-Rock changierenden Briten diese glühende Performance in Tokio hin.

6. Horslips „Trouble (With A Capital T)“

Mit dem Live-Album „The Belfast Gigs“ feierten die Iren 1980 ein vorerst letztes Mal ihren beseelten Celtic Rock.

7. Fairport Convention „Rosie“

Der elegische Titelsong des Fairport-Albums von 1973, hier in einer raren Live-Version aus den 80er-Jahren.