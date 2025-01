Entwarnung: Bob Dylan macht weiter

Gerade erste machte das Gerücht die Runde, Bob Dylan könnte kurz vor seinem allerletzten Konzert stehen und seine Karriere nach über sechs Jahrzehnten beenden. Im Dezember vergangenen Jahres hatte der 83-jährige die „Rough And Rowdy Ways“-Tour, die offiziell bis 2024 laufen sollte, in London beendet. Für 2025 stand bisher nur ein einziges Konzert auf dem Plan: Am 25. März 2025 im Tulsa Theatre in Oklahoma. Fünf Minuten Fußweg entfernt vom Bob Dylan Center, wo das große Archiv des Songwriters sein zu Hause hat.

Klang nach einem offiziellen (Abschieds-?)Termin.

Ein Heimspiel für Dylan

Doch nun gibt es Entwarnung: Auf Dylans offizieller Website wurden weitere Konzerttermine angekündigt. Vier Tage nach dem Gig in Tulsa wird Dylan mit seiner Band in Wichita, Kansas dann in Mankato, Minnesota und Green Bay, Wisconsin spielen. Eine Tour durch den Mittleren Westen also. Für Dylan ein Heimspiel. Und die Tour trägt noch immer den Titel seines letzten Studioalbums im Namen.

Zugabe?

Die im November 2021 gestartete „Rough And Rowdy Ways“-Tour geht also im Frühling in ihr fünftes Jahr. Und da für diese, wie es auf der Website heißt: „World Wide Tour“ kein Enddatum festgesetzt wurde, können auch wir in Europa nach den fabelhaften Konzerten im vergangenen Jahr noch auf eine Zugabe hoffen. May he stay forever young.