ROLLING STONE im Oktober – Titelthema: Jimi Hendrix + Vinyl-Single

Jimi Hendrix

Nur wenige Wochen im Sommer 1970 konnte Jimi Hendrix seine Electric Lady Studios als kreatives Hauptquartier nutzen. Doch auch nach seinem Tod hat das ehemalige Kino in Greenwich Village eine bewegte Geschichte. Die Chronik einer Kultstätte

Von Frank Schäfer

Laura Marling

Im vergangenen Jahr ist Laura Marling Mutter geworden. Jetzt will sie sich aus der Musikbranche zurückziehen und träumt vom Landleben. Ein neues Album hat sie trotzdem aufgenommen – zwischen Babyschaukel und Wickeltisch

Von Max Gösche

Ufo361

Kaum ein Musiker hat Deutschrap in den vergangenen zehn Jahren so geprägt wie Ufo361. Und ganz sicher hat ihn kein Künstler so revolutioniert wie er. Ein Besuch im Studio

Von Dennis Sand

The Hard Quartet

Pavement-Sänger Stephen Malkmus hat mit einigen Indie-Veteranen das Hard Quartet gegründet. Eine Supergroup für Slacker

Von Sassan Niasseri

USA: Musik und Macht

US-Präsidentschaftskandidat:innen suchen schon seit John F. Kennedy die Nähe zur Popkultur. Wird deren Einfluss überschätzt – oder macht sie bei der Wahl im November einen Unterschied?

Von Claus Leggewie

Alex Misko

Der junge russische Gitarrist Alex Misko wurde zum YouTube-Star – nun lebt er im schwäbischen Exil, spielt Konzerte in der ganzen Welt und fragt sich, was es mit dem kurzen Ruhm auf sich hat

Von Erik Hlacer

The Mix

7 MC5

Das erste Album der legendären MC5 seit 50 Jahren ist ein Abschied: 2024 starben mit Wayne Kramer und Dennis Thompson die letzten Mitglieder. Ein Gespräch mit Produzent Bob Ezrin

Von Jörn Schlüter

Denver Cuss

Sie begann mit Jazz-Konzerten überall in Europa – jetzt hat sich die englische Sängerin Denver Cuss dem Soul der 60er-Jahre zugewandt

Von Marc Vetter

HISTORY: Frankie Goes To Hollywood

Vor 40 Jahren erschien „Welcome To The Pleasuredome“, das skandalöse Debüt von Holly Johnson und Kollegen

Von Birgit Fuß

Deadletter

Die junge englische Band Deadletter zeigt, dass Post-Punk-Songs über Malaisen lustvolle Angelegenheiten sein können

Von Max Gösche

Thee Sacred Souls

Das kalifornische Trio deutet Soul als moderne amerikanische Geschichtsschreibung

Von Marc Vetter

Q&A: David Garrett

Der Star-Geiger über sein neues Album, die Genialität von Ed Sheeran und den Mythos Wunderkind

Von Max Gösche

PLUS

Alison Moyet, MJ Lenderman und einige mehr

„Earth Blues“ – exklusive Hendrix-Vinyl

Mit der Oktober-Ausgabe des ROLLING STONE veröffentlichen wir wieder ein besonderes Sammlerstück: Eine exklusive Vinyl-Single mit zwei Songs von Jimi Hendrix aus dem Jahr 1970 – auf der A-Seite „Earth Blues„, auf der B-Seite „Beginnings (Take 5)“. Beide Stücke sind enthalten in dem Boxset „Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision“ mit bislang unveröffentlichten Songs, zu dem es auch einen begleitenden Dokumentarfilm gibt.

Das Sammlerstück kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl. Die Single ist nur mit der deutschen Ausgabe des ROLLING STONE und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

Reviews

MUSIK

Neues von Dawes und 94 weitere Rezensionen

RS-GUIDE: Elvis Costello

Arne Willander über das Werk des großen Songschreibers

FILM, SERIEN & LITERATUR

„Megalopolis“ und 18 weitere Rezensionen

Playlist: New Noises im Oktober

Kraftvolle Rocksongs, Soul-Pop und alte Bekannte in Höchstform sind unsere Mittel gegen den nahenden Herbst-Blues

1. Denver Cuss „Leaving Me“

Der groovende Soul-Pop der britischen Songschreiberin Denver Cuss weckt Erinnerungen an Dufy, wenngleich ihr Timbre von wesentlich herberem Charakter zeugt.

2. MJ Lenderman „She’s Leaving You“

In allerschönster Slacker-RockTradition steht dieses Meisterstück vom neuen Soloalbum des Gitarristen der wunderbaren Band Wednesday. Stephen Malkmus und Jason Molina lassen grüßen.

3. Our Girl „What You Told Me“

Nicht minder beeindruckend gerät dieser kraftvolle, Shoegaze-infizierte und von John Parish produzierte Popsong des Londoner Trios um Songschreiberin Soph Nathan.

4. Nick Lowe „Crying Inside“

Mit der besten Altherrenband zwischen Rock’n’Roll und Country im Rücken läuft der Meister noch einmal zur Höchstform auf.

5. Alison Moyet „Such Small Ale“

Elegische Pop-Hymne von Moyets Album „Key“, auf dem die große Sängerin auch Klassiker aus ihrem Back-Katalog neu bearbeitet.

6. Christian Lee Hutson „Carousel Horses“

In der Kunst des kalifornischen Songschreibers trifft Folk-Sensibilismus à la Elliott Smith auf College-Rock.

7. Chuck Prophet „Wake The Dead“

Der ehemalige Green-On-Red-Musiker bittet lateinamerikanische Rhythmik und Desert-Rock zum Engtanz.