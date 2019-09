ROLLING STONE Park findet im besten Freizeitpark der Welt statt

Wir verlosen für die zweite Ausgabe unseres Festivals im Europa-Park in Rust Karten und als Hauptpreis Tickets und Übernachtung im Hotel.

Was für ein Start für den ROLLING STONE Park! Mit guter Stimmung und erstklassigen Konzerten (u.a. von The Decemberists und The Flaming Lips) erfüllte das neue Indoor-Festival in der „scharfen Location“ (Sven Regener, Element Of Crime) Europa Park gleich im ersten Jahr alle Erwartungen. Vom 08. bis 09. November 2019 gibt es die zweite Runde des besten neuen europäischen Festivals - mit einem fantastischen Line-Up und erneut echtem Komfort. ROLLING-STONE-Abonnenten erhalten 15 Euro Rabatt auf den Gesamtpreis (gilt nur für Karten mit Übernachtung). Allerdings gibt es bei uns auch die Chance, einen Aufenthalt im Europa-Park zu gewinnen. Wir verlosen: 2…