ROLLING-STONE-Pop-Poll: Was gefiel Ihnen 2020 am besten?

Der Leser-Poll: Wir möchten wissen, was Ihnen in diesem Jahr am besten gefiel.

Wer mitmacht, kann natürlich auch etwas gewinnen!

1. Preis:

Sonos Move (Smart Speaker)

Der erste akkubetriebene Smart Speaker von Sonos: Tiefer Bass, breites Klangbild, hübsche und widerstandsfähige Optik – und dank hoher WLAN-Reichweite überall richtig am Platz. Auch Audiostreaming über Bluetooth ist möglich. Wert: 399 Euro

2. – 6. Preis:

Wines N’ Roses (Weinkarton)

Die je vier Flaschen pro Karton, von Ardau Weinimport gestiftet, sehen nicht nur cool aus, sie schmecken auch. Ob der spanische Bio-Weißwein „Sympathy For The Devil“ oder der feine Grenache namens „Light My Fire“ – Rock’n’Roll für den Gaumen.

7. Preis:

Jimi Hendrix „Live In Maui“ (Boxset)

Ein Mitschnitt des Konzerts vom Sommer 1970 in Hawaii – mit dem neuen Dokumentarfilm „Music, -Money, Madness“ auf Blu-ray.

8. Preis:

John Lennon: „Gimme Some Truth“ (Boxset)

36 Lennon-Songs, ausgewählt von Yoko Ono und Sean Lennon und neu abgemischt, auf vier LPs, dazu eine Dokumentation auf Blu-ray.

9. – 13. Preis:

Bob Dylan: „Rough And Rowdy Ways“ (Vinyl & 4 Postkarten)

14. – 18. Preis:

Bruce Springsteen: „Letter To You“ (Vinyl)

19. – 23. Preis:

Eagles: „Live From The Forum“ (Doppel-CD)

24. – 28. Preis:

Willie Nelson: „First Rose Of Spring“ (CD)

29. – 33. Preis:

Roger Waters: „Us + Them“ (DVD)

34. – 40. Preis:

Neil Young (Kunstdruck)

Einsendeschluss: 27. November 2020.