ROLLING-STONE-Pop-Poll: Was gefiel Ihnen 2021 am besten?

Der Leser-Poll: Wir möchten wissen, was Ihnen in diesem Jahr am besten gefiel

Album (Band/Titel): Single (Band/Titel): Band: Solokünstler: Live-Act: Newcomer: Film: Serie: Buch: Podcast:

Wer mitmacht, kann natürlich auch etwas gewinnen!

Hauptpreis:

Sonos One (Smart Speaker)

Der Sonos One im Wert von 229 Euro ist ein kompakter Smart Speaker, der raumfüllenden Sound garantiert und sich bequem per Stimme steuern lässt. Er spielt Musik, Hörbücher, Podcasts und sämtliche Audioinhalte von über 100 Streaming-Diensten ab. Der Sonos One kann via Sprache gesteuert werden, aber auch über die Sonos App, per Direct Control zum Beispiel direkt aus der Spotify-App oder ganz einfach per Touch direkt am Gerät. Den besten Weihnachtssound bekommen die Hörer*innen über den hauseigenen Radio-Streaming-Dienst Sonos Radio. Weitere Informationen auf https://holiday.sonos.com/de-de/

2. – 4. Preis:

Bruce Springsteen: „The Legendary 1979 No Nukes Concerts“ (2 LPs)

5. – 7. Preis:

Bob Dylan: „Springtime In New York: The Bootleg Series Vol. 16“ (2 LPs)

8. – 10. Preis:

Lucinda Williams: „Funny How Time Slips Away – A Night Of 60’s Country Classics“ (Vinyl)

11. – 13. Preis:

Martha Wainwright: „Love Will Be Reborn“ (Vinyl)

14. – 18. Preis:

Neil Young & Crazy Horse: „Barn“ (CD)

19. – 23. Preis:

Lucinda Williams: „Bob’s Back Pages – A Night Of Bob Dylan Songs“ (CD)

24. – 28. Preis:

James McMurtry: „The Horses And The Hounds“ (Vinyl)

Einsendeschluss: 29. November 2021