ROLLING STONE präsentiert: Black Country, New Road live – reinhören ins neue Album

Black Country, New Road kommen im Oktober für drei Termine nach Deutschland. In neuer Formation, denn: Im letzten Jahr verließ kurz vor Veröffentlichung ihres zweiten Albums („Ants From Up Here“) Sänger Isaac Wood seine Band. BCNRs Welttournee beginnt am 4. April in Japan, geht über England und Irland, Brasilien, Spanien und die USA – und führt sie letztendlich am 13. Oktober nach Berlin, am 20. Oktober nach Hannover und am 29. Oktober nach Köln. Auch ein neues Live-Album ist nun erschienen

ROLLING STONE präsentiert: die Live-Termine für Deutschland

13.10. Berlin, Festsaal Kreuzberg

20.10. Hannover, UK Sessions / Pavillon

29.10. Köln, Kantine

Neues Album: „Live At Bushhall“ – hier streamen

Am heutigen Freitag, 24. März, gibt’s außerdem ein neues Album: „Live At Bushhall“ heißt das Werk, das unveröffentlichtes Material enthält. Es wurde in der historischen Musikhalle „Bush Hall“ in London während einiger Shows im Ende Dezember 2022 aufgenommen.



Die Band besteht aktuell aus Tyler Hyde (Bass), Lewis Ewans (Saxophon), Georgia Ellery (Geige), May Kershaw (Keyboard), Charlie Wayne (Schlagzeug) und Luke Mark (Gitarre).