ROLLING STONE präsentiert: David Byrne live in Berlin

David Byrne kommt in diesem Jahr ein zweites Mal nach Berlin – nach seinem ROLLING-STONE-Publikumsvortrag „Reasons To Be Cheerful“ im Venue Berlin präsentiert er nun sein neues Album „American Utopia“. Der Ex-Talking-Heads-Chef gastiert am 27. Juni im Tempodrom.

„American Utopia“ ist Byrnes erstes Werk seit 14 Jahren, die Kooperationsalben „Love This Giant“ mit St. Vincent und „Everything That Happens Will Happen Today“ mit Brian Eno nicht mitgerechnet.

ROLLING STONE präsentiert:

David Byrne

27.06.2018 Berlin, Tempodrom