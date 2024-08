Tom Jones live in Berlin: Tickets, Anfahrt, Setlist

Im August 2024 kehrt Sir Tom Jones mit seiner „Ages and Stages Tour“ nach Deutschland zurück. Der Sänger wird Klassiker wie „It’s Not Unusual“ und „What’s New Pussycat?“ live präsentieren. Nachdem er 2006 von Queen Elizabeth zum Ritter geschlagen wurde, wird er nun erneut die Bühne erobern.

Tickets

Das Konzert findet in der großen Arena des Tempodroms statt, das bis zu 4.200 Personen fasst. Die Nachfrage nach Tickets war groß, so dass viele Kategorien bereits ausverkauft sind. Derzeit sind nur noch Karten in der Kategorie 2 zum Preis von 145 Euro erhältlich.

Anfahrt

Adresse

Möckernstraße 10

10963 Berlin

Einlass zum Konzert

Der Einlass beginnt eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn, um 19.00 Uhr. Taschen und Rucksäcke dürfen maximal die Größe DIN A4 (20×30 cm) haben. Größere Gegenstände müssen an der kostenpflichtigen Garderobe im Unterrang abgegeben werden, wo auch Jacken abgegeben werden können.

Mit dem Auto / Parken

Das Tempodrom bietet keine eigenen Besucherparkplätze. Alternativ stehen folgende Parkmöglichkeiten in der Nähe zur Verfügung:

Parkhaus Excelsior Haus (4 Gehminuten entfernt, Stresemannstraße 68-78, 10963 Berlin)

Parkplatz Martin-Gropius-Bau (11 Minuten entfernt, Stresemannstraße 110, 10963 Berlin)

Parkhaus Gleisdreieck (9 Minuten zu Fuß entfernt, Schöneberger Ufer 3, 10785 Berlin)

Tiefgarage Potsdamer Platz (1 Kilometer entfernt, Gabriele-Tergit-Promenade 1)

Die Anreise mit Bus, Bahn oder Fahrrad ist empfehlenswerter. Sollte das Auto dennoch bevorzugt werden, lautet die Adresse für das Navi: Möckernstraße 10, 10963 Berlin.

Mit dem ÖPNV

U-Bahn

Linien U1, U3 und U7 bis Möckernbrücke (500 Meter entfernt)

U2 bis Mendelssohn-Bartholdy-Park (600 Meter entfernt)

U6 bis Kochstraße (1 Kilometer entfernt)

S-Bahn

Linien S1, S2, S25 und S26 bis Anhalter Bahnhof (1 Minute entfernt)

Bus

Linien M29 und M41 (2 Minuten entfernt)

Setlist

Der Auftritt von Sir Tom Jones in Schwetzingen am 6. August und in Düsseldorf am 8. August markiert den Beginn seiner Deutschlandtour. Bei den vorangegangenen Auftritten spielte Tom Jones diese Songs:

I’m Growing Old

Not Dark Yet

It’s Not Unusual

What’s New Pussycat?

The Windmills of Your Mind

Sexbomb

Popstar

Green Grass of Home

One More Cup of Coffee

One More Cup of Coffee Across the Borderline

Talking Reality Television Blues

I Won’t Crumble with You If You Fall

Tower of Song

Delilah

Lazarus Man

You Can Leave Your Hat On

If I Only Knew

Kiss

Zugabe:

One Hell of a Life

Strange Things Happening Every Day

Johnny B. Goode

Great Balls of Fire