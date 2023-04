ROLLING STONE präsentiert: Dexys live in Deutschland 2023

Die Dexys, vormals Dexys Midnight Runners, kommen im Rahmen ihrer Europa-Tour im Herbst für vier Shows nach Deutschland. Die Band von Sänger Kevin Rowland spielt in Köln, Hamburg, Berlin und Dortmund.

Am 3. April veröffentlichten sie mit „I’m Going To Get Free“ einen neuen Song, der ihr sechstes Studioalbum „The Feminine Divine“ ankündigte. Dieses kommt am 28. Juli über „100% Records“ und kann schon vorbestellt werden.

Die auf die neue Platte folgende Tour startet am 5. September im nordenglischen York. Nach den Gigs in der britischen Heimat der Pop-Rock- und Soul-Gruppe kommen sie über Irland und Belgien nach Deutschland: Am 2. Oktober spielen sie in München, am 4. in Berlin, am 5. in Hamburg und am 12. Oktober in Dortmund. Der Vorverkauf startet am 19. April um 11 Uhr (MEZ). Hier gibt es die gesamten Tour-Daten der „Celtic Soul Brothers“.

Dexys auf Tour 2023

02.10. München, Muffathalle

04.10. Berlin, Admiralspalast

05.10. Hamburg, Kampnagel

12.10. Dortmund, Konzerthaus