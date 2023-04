ROLLING STONE präsentiert: Nick Waterhouse live in Berlin

Nick Waterhouse kommt im November nach Berlin. Der US-Amerikaner spielt zwischen dem 6. November und 3. Dezember 23 Konzerte in Europa und beginnt die Tour im „Huxleys Neue Welt“.

Am 1. April erschien mit „The Fooler“ das 6. Studioalbum des Blues- und Soul-Musikers. Die Platte ist maßgeblich von San Francisco – wo der Kalifornier studierte und lebte – und ihrer Musik- und Kultur-Geschichte beeinflusst. Mit dem Langspieler ist er bereits zwischen dem 25. April und 2. Mai in Europa unterwegs und spielt im Anschluss fünf Shows in den USA. Das Europa-Abschluss-Konzert am 2. Mai Ist ebenfalls in Berlin, die Show im Privatclub ist bereits ausverkauft. Für den Auftritt am 6. November hat der Vorverkauf gestartet, Tickets und alle Tour-Daten gibt es hier.

Einen Großteil der Konzerte seiner Spätherbst-Tour absolviert er in Frankreich, wo der 37-Jährige mittlerweile wohnt. Dort erreichte ein Remix seines Songs „Katchi“ (feat. Leon Bridges) 2017 Platz eins der Charts.