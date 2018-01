ROLLING STONE präsentiert: Josh T. Pearson auf Tour im Mai 2018

Josh T. Pearson muss ein Perfektionist sein! Bis zum heutigen Tag hat der Songwriter erst zwei Alben veröffentlicht – die allerdings beide bei Musikkennern außerordentlich großes Renommee haben. 2001 erschien „The Texas-Jerusalem Crossroads“ seiner Band Lift To Experience, 2011 dann das Solodebüt „Last Of The Country Gentlemen“, das er in Berlin aufnahm.

Weiterlesen Teenage-Sinfonie an Gott: „The Texas–Jerusalem Crossroads“ von Lift To Experience Das inzwischen legendäre, einzige Album von Josh T. Pearsons Band Lift To Experience erscheint noch einmal remastert und hat immer noch mächtig Eier. Dabei warf Pearson jeweils alle Bedenken über Bord, schmetterte epische, akustische Balladen wie „Sorry With A Song“ und „Sweeheart I Ain’t Your Christ“, die für sich genommen jeweils mehr als ein Song sein könnten und gut und gerne einmal mehr als zehn Minuten Laufzeit haben. 2018 erscheint mit „The Straight Hits!“ eine weitere Solo-LP des genialen Eigenbrötlers.

Damit es diesmal schneller ging als sonst, stellte sich Pearson fünf knallharte Regeln auf, die ihn in nur neun (!) Tagen zu seinem neuen Album führten. Eine Regeln davon lautete: „Die Lyrics dürfen nicht länger als 16 Zeilen lang sein.“ Eine weitere: „Das Wort ‚straight’ muss im Titel auftauchen.“ Und: „Jeder Song muss eine Strophe, einen Refrain und eine Bridge haben.“

Im Mai wird Josh T. Pearson seine neue Platte „The Straight Hits!“ live vorstellen und dabei auch sicher einige seiner verschrobenen Hits der Vergangenheit spielen.

