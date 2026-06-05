Kitty, Daisy & Lewis: Tour-Termine in Deutschland im Überblick

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Legt man eine Platte von Kitty, Daisy & Lewis auf und fragt 100 Leute, wann diese veröffentlicht wurde, dürfte die meistgegebene Antwort irgendwo um die 1960er-Jahre liegen. Die drei Geschwister aus London prägen einen Sound, der weder im Release Radar eines Swifties noch in der Poplandschaft zu finden ist. Es ist eine Reise in die Vergangenheit – erreicht durch den Einsatz von Equipment aus der damaligen Zeit. Aufgenommen wird die Musik meist auf vintage-analogen Geräten, oft direkt auf Lackfolie.

Nicht weniger überraschend sind die Vorbilder der Band: Louis Armstrong, Nina Simone, Ray Charles, Sam Cooke und Rufus Thomas. Passend dazu lässt sich ihr Musikstil am besten den Genres Swing, Blues, Country und Rock’n’Roll zuordnen, was die Multiinstrumentalisten mit dem Einsatz von Kontrabass, Posaune und Akkordeon eindrucksvoll unter Beweis stellen. Seit ihrem Debütalbum „Kitty, Daisy & Lewis“ (2008) haben die drei vier Studioalben veröffentlicht – „Smoking in Heaven“ (2011), „The Third“ (2015) und „Superscope“ (2017) – und dabei weltweit über eine Viertelmillion Platten verkauft.

Kitty, Daisy & Lewis auf Tour in Deutschland

Wer dieses breite Klangbild mit Bezug zu einer längst vergangenen Zeit nicht verpassen möchte, kann sich auf Live-Konzerte in Deutschland freuen. Kitty, Daisy & Lewis kommen auf ihrer Tour in Deutschland vorbei – und wer denkt, dass sie nicht in der Nähe Station machen, irrt sich. Denn sie bespielen insgesamt elf Termine:

04.07. Dresden, Saloppe

28.07. Freiburg, ZMF

24.10. Leipzig, Anker

25.10. Hamburg, Fabrik

26.10. Berlin, Huxleys

27.10. Nürnberg, Hirsch

28.10. Aschaffenburg, Colos-Saal

29.10. Köln, Stollwerck

30.10. München, Technikum

31.10. Schorndorf, Manufaktur

Wer also die drei Londoner mit ihren altbewährten Instrumenten live erleben will, kann sich noch Tickets für die verschiedenen Tourstopps sichern.