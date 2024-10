Larkin Poe ist noch diesen Herbst in Deutschland

Die Schwestern von Larkin Poe statten Deutschland mit ihrer „The Bloom Tour“ einen Besuch ab. Mit im Gepäck: Die neuen Sounds ihres noch nicht veröffentlichten neunten Albums „Bloom“. Für den Roots-Rock machen sie gleich an drei Orten in Deutschland Halt: Köln, Berlin und München. Die Tour wird präsentiert von ROLLING STONE.

Einen kleinen Vorgeschmack hat das Duo immerhin schon gegeben. Seit dem 20. September kann man auf Spotify und anderen Streaming-Plattformen bereits zwei Schätze aus ihrem Inventar anhören: „If God Is A Woman“ und „Bluephoria“. Zum Album selbst verrieten die Beiden schon mal auf Instagram: „Jeder der 11 Songs auf diesem Album stellt einen Wegpunkt auf der kurvenreichen Reise dar, sich selbst inmitten des Lärms der Welt zu finden – das zu umarmen, was ist, und die Fehler und Eigenheiten zu akzeptieren, die uns auf dem Weg wahrhaftig machen“. Das Album gibt es übrigens ab dem 24. Januar 2025 zu hören.

Die Konzerte starten bereits Ende Oktober. Setzt euch am besten einen Termin in den Kalender, denn der Karten-Vorverkauf geht am 24. Oktober 2024 los. Erhältlich sind die Eintrittskarten bei myticket.de.

Konzerttermine im Überblick

26.10.2025 – Köln (E-Werk)

01.11.2025 – Berlin (Tempodrom)

05.11.2025 – München (TonHalle)

Das künstlerische Talent liegt wohl im Blut

Übrigens überzeugte das musikalische Duo erst Anfang des Jahres von Blues-Talent, indem sie mit ihrem Album „Blood Harmony“ die Grammy-Auszeichnung der gleichnamigen Kategorie absahnten. Das Album produzierten sie zusammen mit Rebecca Lovells Ehemann Tyler Bryant. Und bei wem ein Teil des Namens „Larkin Poe“ irgendwo hinten im Kopf ein vertrautes Klingeln auslöst, der darf beruhigt sein. Der Name ist von ihrem Ur-Ur-Ur-Großvater inspiriert worden. Und dessen Cousin war wohl der Schriftsteller Edgar Allan Poe.