Shawn Mendes unterbricht Konzert für Trauer um Liam Payne

Der Tod von Liam Payne, Sänger bei One Direction, hat auch Shawn Mendes erschüttert. Während eines Auftritts am Freitag (18. Oktober) im Brooklyn Paramount Theatre in New York sorgte der Sänger für einen Gänsehautmoment.

Mendes war von einem Moment auf den anderen derart überwältigt von den Emotionen über den Tod von Liam Payne, dass er den Gig sogar unterbrach, um an seinen Freund zu erinnern. Dass der Musiker nach einer Hotelnacht vom Balkon in die Tiefe und damit in den Tod gestürzt ist, nannte der Sänger „Niederschmetternd“.

In Videos, die den Tribute-Moment festgehalten haben, ist zu sehen, wie Mendes mit dem Publikum spricht und Payne eine „schöne Seele“ nennt. „Ich habe Liam ein paar Mal getroffen, und er war ein toller Mensch, seine Augen strahlten regelrecht.“

Shawn Mendes vermisst Liam Payne

Anschließend widmete der 26-Jährige seinem verstorbenen Kollegen noch sein Lied „Heart of Gold“ und bat alle Anwesenden um Gebete für Liam und seine Familie. „Liam, wir lieben dich. Die Welt weint um dich, Bruder, und wir beten alle für deinen Sohn und deine Familie“, sagte er. „Ich vermisse dich, Mann. Das ist heute Abend für dich, Liam, von uns allen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zu Liam Payne

Daraufhin gab es hörbar großen Applaus für den Sänger von One Direction, dessen Todesumstände noch immer unklar sind.

Zuletzt wurde bekannt, dass Payne nur kurz vor seinem Tod eine beträchtliche Summe an Bedürftige spendete. Neben Mendes meldeten sich zahlreiche andere Musiker zu Wort, um ihre Trauer über den viel zu frühen Tod Paynes auszudrücken, darunter auch Bruce Springsteen, Robbie Williams und Niall Horan.