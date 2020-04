ROLLING STONE präsentiert: Nick Cave & The Bad Seeds live 2021

Das wird Sie auch interessieren





Die Nachhol-Termine für Nick Cave & The Bad Seeds sind da:

Nick Cave & The Bad Seeds

29.04.2021 Köln, Lanxess Arena, Hinweis: verlegt vom 17.05.2020

07.05.2021 Hamburg, Barclaycard Arena, Hinweis: verlegt vom 18.05.2020

08.05.2021 Berlin, Mercedes-Benz-Arena, Hinweis: verlegt vom 27.05.2020

19.05.2021 München, Olympiahalle, Hinweis: verlegt vom 06.06.2020

Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Statement von Nick Cave:

Nick Cave & The Bad Seeds have rescheduled their European and UK Tour to start in Spring 2021. All original tickets remain valid. Dates and info here: nickcave.com/tour-dates