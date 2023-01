ROLLING STONE präsentiert: Paul Weller

Paul Weller kommt im Mai für drei Konzerte nach Deutschland: Berlin, Hamburg und Köln.

2021 erschien sein jüngstes Solo-Album „Fat Pop“. Die Platte nahm er ein Jahr zuvor während des Lockdowns auf. „Ich hatte eine Menge Ideen auf meinem Telefon gespeichert und das gab mir zumindest die Möglichkeit, sie zu entwickeln“, sagte Weller. „Es war ein bisschen komisch, nicht zusammen zu sein, aber so blieben wenigstens die Räder am Laufen. Sonst wäre ich aufgeschmissen gewesen.“ Danach veröffentlichte der Musiker die Kollektion „Will of the People“. Er hat darauf Tracks aus dem Jahren 2002 bis 2021 zusammengestellt, die bisher noch nicht auf Alben veröffentlicht wurden.

Die Tourdaten: