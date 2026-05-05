Nichtseattle auf „Große Liebe“-Tour 2026

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Nichtseattle heißt das Projekt der Berlinerin Katharina Kollmann, die als Songschreiberin, Sängerin und Gitarristin seit „Kommunistenlibido“ (2022) zeigt, was in Sachen eigensinnige Melodien und kluge Texte alles geht.

Friedlich geht es in ihren Liedern selten zu. Aber statt in Selbstmitleid zu versinken, nimmt es Nichtseattle lieber mit Humor. Ihre Alltagsbeobachtungen sind so gnadenlos wie originell.

Kollmann ist in ihrem Leben eine Liedermacherin, Chorleiterin und auch Gründerin eines kollektiven Wohnprojekts. Ihre Musik pendelt geschickt zwischen Folk- wie Indierock, wobei sie ohne Probleme zwischen ostdeutscher Liedermacherkunst und den Pixies vermitteln kann.

Dass dies gemeinsam mit ihrer fünfköpfigen Band zu einer wundersamen Live-Mischung werden kann, beweist Nichtseattle mit ihrer „Große Liebe“-Tour im November. Präsentiert von ROLLING STONE.

Nichtseattle live 2026 – Termine und Tickets

03.11.2026 Kiel, Hansa48

04.11.2026 Hamburg, Knust

05.11.2026 Osnabrück, Kleine Freiheit

06.11.2026 Langenber, KGB – KulturGüterBahnhof

07.11.2026 Leipzig, UT Connewitz

08.11.2026 Berlin, rbb Sendesaal

09.11.2026 München, Feierwerk (Kranhalle)

10.11.2026 Wien, Club Lucia

12.11.2026 Regensburg, Alte Mälzerei

13.11.2026 Frankfurt, Brotfabrik

14.11.2026 Köln, Artheater

Tickets gibt es ab 06. Mai um 11 Uhr im Vorverkauf.

Weitere Termine Nichtseattle live 2026: