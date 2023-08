ROLLING STONE im September 2023 – Titelthema: Sinéad O’Connor

Themen der September-Ausgabe

Sinéad O’Connor

Der frühe Tod der irischen Sängerin war für viele ein Schock. Sinéad O’Connor war mehr als ein One-Hit-Wonder – eine unvergleichliche Sängerin und aktivistische Rebellin

Von Arne Willander

Charly Hübner & Thees Uhlmann

Hübner verfilmt Uhlmanns Debütroman, „Sophia, der Tod und ich“. Ein Gespräch über Liebe und Tod, Loslassen und Weglassen, Motivation – und natürlich über Musik

Von Jenni Zylka

Rhiannon Giddens

Sie ist ausgebildete Opernsängerin und hat viel von Dolly Parton gelernt: Die amerikanische Songschreiberin Rhiannon Giddens weiß, was sie kann. Und das ist viel

Von Jörg Feyer

Der chaotische Aufstieg der KI-Musik

Kriege um das Klonen von Stimmen, drohende Urheberrechtsstreitigkeiten, eine potenzielle Flut nicht-menschlicher Musik im Streaming: Um KI-Musik tobt ein Chaos

Von Brian Hiatt

The Coral

Die britische Band The Coral ist längst eine pop-psychedelische Instanz. Nun veröffentlicht sie gleich zwei Alben auf einmal

Von Robert Rotifer

Johnny Cash

Eine Würdigung nicht nur des großen Interpreten, sondern des Songwriters zum 20. Todestag – mit Einblicken von Sohn John Carter Cash

Von Jörg Feyer

The Mix

Corinne Bailey Rae

Von Misswahlen bis zu Schlafliedern aus der Zeit der Sklaverei – die neuen Songs von Corinne Bailey Rae sind inspiriert von schwarzer Geschichte und Kultur

Von Naomi Webster-Grundl

Romy

Das erste Soloalbum von Romy Madley Croft unterscheidet sich mit Beats und schwärmerischen Hooklines von den minimalistischen Platten ihrer Band The xx

Von Max Gösche

Bianca James

Die Kanadierin orientiert ihren glamourösen Sixties-Soul-Pop an Dusty Springfield, James-Bond-Songs und

ihrer Liebe zu Italien

Von Marc Vetter

Slowdive

Die britischen Shoegaze-Langsamkeitsvirtuosen melden sich mit dem zweiten Album nach ihrer Wiedervereinigung zurück

Von Jörn Schlüter

Q&A: Kristin Hersh

Die Sängerin der Throwing Muses über ihre Schüchternheit und Liebeslieder, die kein Alter kennen

Von Birgit Fuß

HISTORY: Nirvana

Vor 30 Jahren, im September 1993, veröffentlichten Nirvana „In Utero“, ihr drittes und letztes Album

Von Birgit Fuß

PLUS

Pale Blue Eyes, Buck Meek, Jalen Ngonda und mehr

Reviews

MUSIK

71 Neues von Pretenders und 76 weitere Rezensionen

RS-GUIDE: Willy DeVille

Hanns Peter Bushof und Arne Willander über das Werk des R&B- und Cajun-Meisters

FILM, SERIEN & LITERATUR

„Jeanne du Barry“ und 18 weitere Rezensionen

Playlist: Rare Trax im September

Historische Sampler, bayerische Stimmen, Indie-Rock – der Münchner Musikverlag Trikont verschreibt sich der Veröffentlichung von Underground-Schätzen. Ein Streifzug durch das Archiv des Labels

Apparat Hase „Aschebahn“

Hervorgegangen aus der Münchner Indie-Band Hellfire, schufen Bea Dorsch und Sarah Bogner alias Apparat

Hase auf ihrem Debütalbum von 2008 eine raffinierte Mischung aus Dada-Pop, Disco, Alternative Rock und New Wave. „Aschebahn“ fügt eine Prise Electro-R&B hinzu.

Rocket Freudental „Gerümpel zu verkaufen“

Dieses Stück vom dritten Album der 1999 in Stuttgart gegründeten Band um Sänger André Möhl und Multiinstrumentalist Robert Steng oszilliert zwischen Hamburger Schule und trashiger NDW – und besteht Vergleiche mit Pavement.

Dan Bau Vietnam „Rider In The Sky“

Eine klassische Westernmelodie, die wie aus einem Sergio-Leone-Film klingt, jedoch in Vietnam aufgenommen wurde und von der traditionellen Kastenzither Dan Bau getrieben ist.

Drei Eier „Lovin’ Is Easy“

Latin- und Italo-Einflüsse umgarnen einander in diesem schwärmerischen Stück des Quartetts Drei Eier, einer Band, die in den 80er Jahren von München aus einen ebenso eleganten wie beseelten Streifzug durch die Pop-Geschichte unternahm. Die Platte „Lovin’ Is Easy“ war 1985 eine kleine Sensation.

Ringsgwandl „Auf der Straß“

Der bayerische Kabarettist und Liedermacher ist seit drei Jahrzehnten eine Institution im deutschsprachigen Kulturbetrieb. Dieses launige, folkbluesige Kleinod stammt von seinem Album „Staffabruck“ (1993).

Rita Abatzi „M’ Ekapses Ameriki (America, You Ruined Me)“

Abatzi wurde in den 30er Jahren als Vertreterin des sogenannten Rembetiko bekannt, einer Verbindung aus

griechischen und osmanischen Musikstilen.

DeZurik Sisters „I Left Her Standing There“

Carolyn und Mary Jane DeZurik gehörten zu den ersten weiblichen Stars in der Grand Ole Opry. Besondere Popularität genossen sie aufgrund ihres Jodel-Gesangsstils.