Kris Kristofferson: Seine 20 besten Songs

Was Songwriter angeht – ob im Country-Genre oder anderswo – war Kris Kristofferson einer der authentischsten. Das ist ein Wort, das in Nashville gerne leichtfertig verwendet wird, aber im Fall des gebürtigen Texaners war es passend. Kristofferson kannte die Geschichten von Liebe und Verlust, Höhen und Tiefen, durchzechten Nächten und reuevollen Morgen, über die er schrieb, nur zu gut. Er hatte sie selbst erlebt und ertragen, und daraus entstanden seine Songs, von „Sunday Mornin’ Comin’ Down“ und „Why Me?“ bis hin zu „Help Me Make It Through the Night“ und „To Beat the Devil.“ Dies sind seine wesentlichen Werke.

Einer von Kristoffersons prägendsten Songs, der überwiegend gesprochene Track seines Debütalbums, erzählt die Geschichte eines Songwriters, der in einer Bar auf Beelzebub trifft und zuhört, wie der alte Satan versucht, seine Träume zu zerstören. „Wenn du deine Zeit damit verschwendest, mit Leuten zu reden, die nicht zuhören, was du sagst, wer, denkst du, wird dich dann hören?“ verspottet der Teufel ihn. Aber der Troubadour hat das letzte Lachen: Er trinkt das Bier, das Luzifer ihm gekauft hat, und macht sich mit seinem Song davon. Es war eine Metapher für das Musikgeschäft, die Kristofferson-Schüler wie Eric Church ernst nahmen; Church benannte sogar seine jüngste Solo-Show nach dem Song. In einem gesprochenen Intro widmete Kristofferson das Lied Johnny Cash und June Carter – „die mir halfen, den Teufel zu besiegen“, sagt er.

1 To Beat the Devil (1970)

2 Me and Bobby McGee (1970)

Eine meisterhafte Ballade der Sehnsucht, „Help Me Make It Through the Night“ wurde von allen aufgenommen, von Elvis Presley und Jerry Lee Lewis bis Tina Turner und, am berühmtesten, Sammi Smith. Smith hatte mit ihrer sanftstimmigen Interpretation des Songs einen Nummer-eins-Hit, aber Kristoffersons Version von seinem selbstbetitelten Debütalbum von 1970 ist schwer zu übertreffen. Der Schmerz in seiner rauen Stimme ist unübertroffen, und wenn er den Refrain singt, fürchtet man wirklich, dass er das Morgenlicht nicht sehen wird.

3 Help Me Make It Through the Night (1970)

Suche nach monetärem Reichtum auf eigene Gefahr, predigte Kristofferson in dieser hervorragenden Ballade über einen Protagonisten à la „Citizen Kane“, der den Reichtum über alles andere stellte – sogar über seine eigene Frau. Darby lernt dies auf die harte Tour, als er eines Nachts nach dem Ausgleichen seiner Bücher ein seltsames Geräusch in seinem aus dem „feinsten Holz und Stein“ gebauten Haus hört und nachsehen geht. Was er sah, erschütterte ihn zutiefst: seine geliebte Helen Darby in trauter Zweisamkeit mit einem anderen Mann. „Es dauerte nur eine Nacht, um es niederzureißen“, schrieb Kristofferson über Darbys Anwesen, „als Darbys Schloss zu Boden stürzte.“

Kristofferson schrieb diese sinnliche Ode an das Ende einer Beziehung, nachdem er es selbst erlebt hatte. Die Ballade wurde in dem Moment zu einem Standard, als Kristofferson sie schrieb, aufgenommen von allerlei genreübergreifenden Schwergewichten, von Al Green bis Frank Sinatra bis Elvis Presley bis Ray Price, der den Song 1970 zu einem zeitlosen Country-Hit (und Nummer-eins-Hit) machte. „Ich versuchte, ihn drei Jahre lang zu verschenken“, sagte Kristofferson später. „Verleger wollten ihn nicht anfassen, weil sie sagten, er sei zu schmutzig.“

5 For the Good Times (1970)

Der Legende nach war Kristofferson so eifrig darauf bedacht, seine Songs in die Hände seines Helden Johnny Cash zu bekommen, dass er einmal mit einem Hubschrauber im Hinterhof von Cashs Anwesen in Tennessee landete. Es ist unklar, wie sehr diese Taktik beim „Man in Black“ wirkte, aber Cash gab Kristofferson seinen großen Durchbruch, als er „Sunday Mornin’ Comin’ Down“ aufnahm, seine perfekt erzählte Geschichte, in der der Wochenendkater eines Mannes zu einer existenziellen Meditation über menschliche Einsamkeit wird. Kristofferson behauptete, er habe es geschrieben, nachdem seine Frau und sein Kind ohne ihn nach Kalifornien gezogen waren. „Der Sonntag war der schlimmste Tag der Woche, wenn man keine Familie hatte“, sagte er.

Der Titelsong zu Kristoffersons Album von 1971 fand ihn in den vertrauten Gefilden einer Bar; in diesem Song ist es die Tally Ho Tavern. Aber er trifft hier nicht wie in „To Beat the Devil“ auf Mephistopheles. Stattdessen ist Kristofferson der Teufel, ein charmanter Verführer, der ihn und die Frauen, die er trifft, in allerlei fleischliche Schwierigkeiten bringt – besonders nachdem der Alkohol zu fließen beginnt. „Alles, wofür er gut ist, ist, in Schwierigkeiten zu geraten und seinen Anteil an der Schuld abzuwälzen“, sang Kristofferson, „und manche Leute schwören, er ist mein Doppelgänger und manche sagen sogar, wir sind ein und derselbe.“ Ein gutaussehender dazu.

Der Titel dieses Songs wurde Berichten zufolge von einem von Kristoffersons Spitznamen inspiriert, Critter. Laut der Kristofferson-Biografie The Wild American von Stephen Miller wurden der Musiker und seine Tochter Tracy eines Tages außerhalb der Tally Ho Tavern auf dem Music Row gesehen, als er jemanden sagen hörte: „Schau, da kommen Critter und das Kind.“ Der Song selbst ist eine herzzerreißend intime und detaillierte Destillation von Liebe, Verlust und Nostalgie. Es war 1968 ein Hit für Roy Drusky. Kristoffersons Version ist wehmütig und poetisch, aber sachlich, was seine tiefe Bewunderung für das literarische Folk-Songwriting von Leonard Cohen mit seiner eigenen rauen texanischen Schönheit zeigt.

8 Jody and the Kid (1971)

9 Lovin’ Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do Again) (1971)

Ursprünglich für Waylon Jennings geschrieben, dessen Version veröffentlicht wurde, bevor Kristofferson seine überhaupt aufnahm, wurde Kristoffersons Song von 1971 zu seiner ersten Chart-Single und einem von nur zwei Top-40-Pop-Hits seiner Karriere. Der Song – mit seinem perfekten Metrum und verheerenden Gebrauch von Vergleichen („Träumen war so einfach wie zu glauben, dass es niemals enden würde“) – wurde zu einer Fallstudie für Kristoffersons unübertroffenes Handwerk als Songwriter und wurde bald von Willie Nelson, Roger Miller, Skeeter Davies und Tompall & the Glaser Brothers gecovert. Als ein sehr gebrechlicher Kristofferson den Song 2023 als Duett mit Rosanne Cash sang, verwandelte sich die Herzschmerz-Ballade in eine tränenreiche Hommage an den älteren Mann, der sie geschrieben hatte.