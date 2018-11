ROLLING STONE Weekender: der Freitag – Einhörner des Glücks

The Flaming Lips: Das Einhorn des Glücks

Das Präludium ist „Also sprach Zarathustra“, die Ouvertüre der Ouvertüren schlechthin, und Wayne Coyne verkündet etwas, das zwar geografisch korrekt ist, aber nicht die poetische Wahrheit: „We are The Flaming Lips, and we come from Oklahoma.“ Dieses Oklahoma muss ein Ort wie Kansas in „The Wizard Of Oz“ sein: ein zauberhaftes Land, in dem Hollywood-Musical und Sechziger-Jahre-Pop, Prog-Rock und Psychedelik zu einem wohligen Wolkenkuckucksheim zusammenschießen. Bei dem elysischen Kitsch von „Race For The Price“ schweben Ballons durch das Zelt, und ein Konfettiregen flittert ins grelle Licht. Aufgeblasene goldene Gummilettern grüßen oberhalb der Bühne: „Fuck Yeah Weissenhäuser Strand“. Es sind sehr große Buchstaben, und es hat lange dauert, um sie aufzublasen, ruft Coyne stolz.

Der grau melierte Artist agiert mit dem erratischen Enthusiasmus eines Lausbuben. Bei „Yoshimi“ – rosafarbener Gummiroboter auf der Bühne – setzt er dreimal neu an und fordert das Publikum zum lauten Mitmachen auf. Zwei Schlagzeuger, der eine mit einem Kopfputz als Scheich verkleidet, und eine Art kirres Electric Light Orchestra reproduzieren stoisch die Kaskaden kunterbunten Glücks. Wayne Coyne reitet mit Engelsflügeln bei „There Should Be Unicorns“ auf einem drolligen Gummi-Einhorn durchs Publikum. „She Don’t Use Jelly“, so etwas wie der Hit der Flaming Lips, ist eine kürzere Angelegenheit.

Und dann wird er in eine transparente Riesenblase verpuppt: „Ground control to Major Tom.“ So purzelt er durch die Reihen, bis er sich aufrichtet, triumphal grüßt und in dem Kokon weitersingt. David Bowies „Space Oddity“ ist die Apotheose in diesem surrealistischen Weltraumtheater: ein Kinderfest der unschuldigen Imagination. „How?“ (nicht von John Lennon“), „Are You A Hypnotist??“ und „The W.A.N.D.“ mäandern durch das Zelt, bevor die Band abtritt. Und ein Gebilde aufgeblasen wird, das dann als Regenbogen erkennbar wird: Wayne Coyne bedankt sich dafür, dass sie das alles seit 30 Jahren machen dürfen: die Phantasie zum Schweben bringen. „Do You Realize??“ beschließt den Raumflug durchs Seifenblasenuniversum um Mitternacht. „What A Wonderful World“ ertönt vom Band. Die Flaming Lips sind die Lieblingsband von Miley Cyrus, die eine Platte mit ihnen aufgenommen hat.

Die Popmusik ist der zauberische Ort, an dem wir für immer Kinder sein dürfen.

Arne Willander

Kettcar: Das Ende der Ironie, der Anfang von etwas Schönerem

Ein paar Zeilen von „Trostbrücke Süd“, und schon ist man mittendrin im Kettcar-Gefühl. Das lässt sich schwer erklären, es hängt nicht nur an den Texten, die manchmal gnadenlos den deutschen Alltag beschreiben und dann wieder ganz liebevoll die menschlichen Schwächen.

Es liegt auch nicht nur an der Musik, diesem hymnischen Indie-Rock, dem sie im Laufe der Jahre die Turnschuhe aus- und die Kampfstiefel angezogen haben. Zumindest manchmal, denn obwohl die gesellschaftskritischen Songs vom letzten Album „Ich vs. wir“ den Kern bilden, gibt es natürlich „Rettung“, „48 Stunden“ und „Balu“ – im „Liebeslieder-Block, obwohl wir jetzt ja eine Polit-Punk-Band sind“, wie Marcus Wiebusch schmunzelnd bemerkt.

Reimer Bustorff erzählt von seiner Mutter und der Sorge, dass gleich alle zur Höchsten Eisenbahn abziehen werden, aber natürlich bleiben alle, und auch diese Mischung aus Spaß und Ernst, Lebensfreude und Reflexion macht Kettcar aus. Als Zugabe, vor „Landungsbrücken raus“, noch der wichtigste Song, „Den Revolver entsichern“, mit der so einfachen wie entscheidenden Bitte: „Von verbitterten Idioten nicht verbittern lassen.“

Zwischen den vielen Lautsprechern und Empörten stehen Kettcar für das Ende von Ironie und dem Anfang von was Schönerem, für Mitgefühl und Solidarität, auf die denkbar einfachste Weise: „Mach immer, was Dein Herz Dir sagt!“

Birgit Fuß

The Wave Pictures: Die größte kleine Band des Planeten

Die größte kleine Band des Festivals spielt logischerweise in der kleinen, groß klingenden Alm. Es ist der Erscheinungstag ihres neuen Albums „Look Inside Your Heart“ (das zweite in diesem Jahr), und Sänger und Gitarrist David Tattersall, der seine Band selbst als „the wonderful Wave Pictures“ ankündigt, erklärt den Weekender kurzerhand zur großen zweitägigen Release-Party – „die Flaming Lips haben gesagt, sie spielen gerne für uns“.

Zunächst aber spielen die Wave Pictures höchstselbst, beginnen mit „Roosevelt Sykes“, der famosen ersten Single ihres neuen Werks, das in der folgenden Stunde im Mittelpunkt stehen wird. Tattersall brilliert flink und gewitzt von Afrobeat bis Blues in jedem Stil, auch Bassist Franic Rozycki darf solieren, und Schlagzeuger Johnny Helm gibt schließlich vorn am Mikro den Crooner, singt mit „Now You’re Pregnant“ einen der besten Wave-Pictures-Songs überhaupt und zudem wild auf Tattersalls Licks tanzend Daniel Johnstons „Hoping“.

Da hat die Band die Alm längst mit Virtuosität und Charme erobert. Am Ende gibt’s den Oldie „Tiny Craters In The Sand“: „Give me your hand, I love your hand/ Build me a planet out of unachievable plan“. An diesem Abend ist für die größte kleine Band des Planeten jeder Plan erreichbar.

Maik Brüggemeyer