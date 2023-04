Rolling Stone Weekly #6: Die Rückkehr von Everything But The Girl & Frank Oceans Coachella-Experiment

Vierundzwanzig Jahre mussten wir auf ein neues Album von Everything But The Girl warten. Jan erzählt, wie er mit Tracey Thorn und Ben Watt zu ihrem Comeback „Fuse“ gesprochen hat, Maik schwärmt von seinem liebsten Track von Everything But The Girl. Der eine schaut mit zeitgenössischem Blick auf das Album, der andere durch die Brille der Nostalgie – wer wissen will, ob sie sich in der Bewertung des Albums am Ende einig sind, sollte reinhören. Zumal es auch noch um andere brandaktuelle Themen geht: Frank Oceans viel diskutierten Auftritt beim Coachella Festival, Benjamin von Stuckrad-Barres neuen Roman „Noch wach?“ – und die Frage, wieviel Wahrheit in der Fiktion steckt.