Rolling Stone Weekly: Die schöne traurige Rückkehr von Sufjan Stevens

Foto: Sufjan Stevens. All rights reserved.

Was passiert mit unerwiderter Liebe? Wird sie zu göttlicher Liebe? Zu einem platonischen Ideal? Und was hat Chris de Burgh damit zu tun? Fragen, die wir in der aktuellen Ausgabe von Rolling Stone Weekly beantworten. Es geht um „Javelin“, das neue Album von Sufjan Stevens, dem vielgeliebten Songwriter und Multi-Instrumentalisten, der nach allerhand Experimenten wieder eine zugängliche Song-Platte gemacht hat. Und es geht um den Trailer zu Sofia Coppolas „Priscilla“, der die Geschichte von Elvis’ Ehefrau erzählt. Wird das die radikale Gegenerzählung zum Biopic „Elvis“?