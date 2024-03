„Priscilla“ und Making of jetzt im Stream sehen

Während vor nicht allzu langer Zeit Baz Luhrmann einen sehr gegenwärtigen Blick auf den Elvis-Mythos warf (mit einem starken Austin Butler in der Hauptrolle) beleuchtete Sofia Coppola in ihrem Film „Priscilla“ das Leben und die Sehnsüchte der Ehefrau des Kings, Priscilla Presley.

Das Biopic basiert auf den 1985 erschienenen Memoiren „Elvis und Ich“ von Priscilla Presley und Sandra Harmon und erzählt die magische gesellschaftliche Aufstiegsgeschichte eines Paars, das sich eng verbunden war (und damit zuweilen überfordert). „Priscilla“ will ganz bewusst einen weiblichen Blick auf eine der größten Liebesgeschichten des Rocks werfen und vertieft sich dafür in biographische Details des Lebens der beiden, die bisher so nicht von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. Was sich „Lost In Translation“-Regisseurin Sofia Coppola dabei gedacht hat, können Sie im exklusiven ROLLING-STONE-Video-Interview sehen.

Obwohl „Priscilla“ erst Anfang Januar in den Kinos angelaufen ist, kann er bereits jetzt, seit 01. März, auf MUBI gestreamt werden. Hinzu kommt, dass das Cineasten-Portal auch gleich das Making of zur Verfügung stellt. Gedreht wurde es von Filmstudentin Liv McNeil – und es bietet die einmalige Gelegenheit, die 30-tägigen Dreharbeiten nachzuempfinden. In der Pressemitteilung heißt es, dass die Filmemacherin „mit ihrer Kamera hautnah dabei“ ist, „wenn sich das Filmset vom Deutschland der 1950er Jahre in das Setting Memphis der 1960er Jahre“. Im Zentrum des Making ofs stehen Interviews mit dem Cast und der Crew am Set, inklusive Priscilla Presley.

MUBI kostet 13.99 Euro im Monat oder 107.88 Euro für 12 Monate. Es gibt auch einen kostenlosen Preobezeitraum von sieben Tagen. Der Streamer zeigt eine große Auswahl aus Festival-Highlights, Independentfilmen, Klassikern und selbst mitproduzierten Filmen wie nun „Priscilla“, „Aftersun“ und „Passages“.