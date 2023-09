Rolling Stone Weekly: Wir bewerten die neue Rolling-Stones-Single „Angry“ & diskutieren alle Infos zum Album

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 06: (L-R) Ronnie Wood, Mick Jagger and Keith Richards pose for a photocall at the Rolling Stones "Hackney Diamonds" Launch Event at Hackney Empire on September 06, 2023 in London, England. (Photo by Jo Hale/Redferns)

Start Them Up! Am Mittwoch machten sie es in London offiziell: Die Rolling Stones haben ein neues Album – das erste mit neuen Songs seit 2005. Was wissen wir alles über „Hackney Diamonds“, wer ist der Produzent, wie wird die Platte wohl klingen, wer wird zu Gast sein? Die erste Single gibt es schon: „Angry“. Was halten wir von ihr? Jan und Birgit diskutieren das alles in der neuen Ausgabe Rolling Stone Weekly. Und sie besprechen das neue Album des Meisterproduzenten und Americana-Sängers Jonathan Wilson. It’s only rock’n’roll (but we like it!)