Seit Ende April befinden sich die Rolling Stones auf ihrer „Hackney Diamonds“-Tour, auf der sie ihr 24. Studioalbum besingen. Nun neigen sich ihre aktuellen Konzerte langsam dem Ende zu, doch auch auf dem fünftletzten Gig am Freitagabend (5. Juli) in Vancouver, Kanada schafften es Mick Jagger und Co. noch immer mit einer Live-Premiere von „Street Fighting Man“ zu überraschen.

Die Fans haben gewählt

Bei jedem Tourstopp dürfen die Fans aus einer Songauswahl ihre vier Favoriten wählen, den die Rolling Stones auf dem anschließenden Konzert live spielen. Diesmal schafften es neben Songs wie „Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)“, „Out of Control“ und „All Down the Line“ auch „Street Fighting Man“ aus dem Album „Beggars Banquet“ (1968) auf die Setlist. Dafür zog sich Mack Jagger zur Vorbereitung erst einmal seine knallgelbe Jacke aus, bevor er anschließend den Klassiker anstimmte und damit nochmals die Stimmung aufheizte. Insgesamt umfasste das Konzert 20 Songs aus mehreren Rolling-Stones-Alben.

Premieren über Premieren

Dies war nicht das erste Live-Debüt, das die Band während ihrer Tour gab. Zuletzt durften sich die Fans am 7. Juli in Atlanta über gleich zwei Live-Raritäten, „Sweet Virginia“ und „Happy“, erfreuen. Beide Lieder stammen aus dem zehnten Rolling-Stones-Album „Exile On Main St.“ aus dem Jahr 1972. Dabei handelt es sich bei „Happy“ um einer der wenigen Songs, bei denen Gitarrist Keith Richards die Hauptstimme singt.

Und auch vier Tage zuvor durften sich die Konzertbesucher:innen in Orlando Songs der Rolling Stones wünschen. Dabei schafften es neben „Bite My Head Off“ und „Out of Control“ auch „Dead Flowers“ und „She’s a Rainbow“ auf die Liste. Letzteres wurde bis 2016 gar nicht live aufgeführt und seither nur neun Mal von der Band performt. Dementsprechend war „She’s a Rainbow“ aus dem 1967er-Album „Their Satanic Majesties Request“ eine absolute Seltenheit. Darüber scherzte auch Mick Jagger, denn er erklärte: „Oh je… Ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnere. Ich werde es versuchen“, bevor er das Lied anstimmte.

Die „Hackney Diamonds“-Tour umfasst noch fünf Konzerte in den Vereinigten Staaten. Am 21. Juli werden die Rolling Stones in Ridgedale, Missouri ihre Abschlussshow spielen.