Rolling Stones: Dieser renommierte Künstler steckt hinter dem Cover

Die Rolling Stones haben eben ihr neues Album „Foreign Tongues“ vorgestellt – und wie immer bei Stones-Alben fällt sofort das Frontcover auf. Bei „Sticky Fingers“ war es der Reißverschluss von Andy Warhol, bei „Some Girls“ die Werbecollage, bei „Hackney Diamonds“ das zerbrochene Glas. Diesmal: ein Gemälde, fragmentiert, eine Collage, karikaturesk.

Nathaniel Mary Quinn: Sein Markenzeichen

Das Artwork stammt vom amerikanischen Maler Nathaniel Mary Quinn – und der ist alles andere als ein Unbekannter. Quinn, 1977 in Chicago geboren, lebt und arbeitet in Brooklyn. Er wird von den Galerien Gagosian und Almine Rech vertreten, seine Werke hängen unter anderem im Whitney Museum, im Art Institute of Chicago, im MOCA Los Angeles und im Hammer Museum. Auf Auktionen erzielen seine Arbeiten regelmäßig sechsstellige Summen.

Sein Markenzeichen sind Porträts, die wie zerschnittene Collagen wirken, tatsächlich aber komplett aus Öl, Pastell, Kohle und Gouache gemalt sind. Quinn fügt Gesichtsfragmente aus Familienfotos, Modemagazinen und Internetbildern zu verzerrten Figuren zusammen. Bezugspunkte werden in der Kunstkritik regelmäßig bei Francis Bacon, beim Kubismus und bei Dada verortet.

Das sagt der Künstler selbst

Quinn sagt zum Auftrag: „Das Albumcover für die Rolling Stones zu gestalten, ist eine künstlerische Ehre – ein Dialog mit einer der beständigsten Kräfte der Kulturgeschichte.“

Rolling Stones: Infos zum neuen Album

Das neue Rolling-Stones-Album „Foreign Tongues“ erscheint am 10. Juli 2026. Das gab die Band am Dienstagabend bekannt. Die Vorabsingle heißt „In the Stars“.